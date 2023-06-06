Могу тли закрыть русскоязычные детсады в Казахстане, ответил глава Минпросвещения

Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев ответил на слухи о планах перевести все государственные детские сады на казахский язык, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев сообщил, что в Казахстане насчитывается более 11 тысяч детских садов, из них свыше 5 тысяч – государственные.

"Мы видим потребность и спрос в детских садах (на обучение – прим. ред.) на казахском языке. Это естественный процесс открытия детских садов на госязыке", – сказал министр.

По словам Бейсембаева, уже сейчас большинство государственных детских садов – на казахском языке обучения. Он отметил, что никаких проблем с увеличением их числа не будет, так как дефицита в кадрах нет и имеется высокий спрос со стороны родителей.

При этом, он отметил, что вопрос закрытия русскоязычных детских садов не стоит.

"Вопрос закрытия ( русскоязычных и смешанных детских садов - прим. ред.) никогда не будет, мы усиливаем преподавание госязыка", – заверил министр.

Согласно данным, опубликованным на сайте Бюро нацстатистики, в 2021 году число дошкольных организаций достигло 10 871. Из них 5 898 были государственными. При этом количество детей, обучавшихся в дошкольных организациях в этот период, составляло 922 400. Из этого числа в государственных учреждениях обучались 498 098 детей, а в частных – 424 302 ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023578-vidim-potrebnost-na-sluhi-o-perevode-detsadov-na-kazahskiy-yazyk-otvetil-glava-minprosvescheniya/