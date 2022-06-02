Требования к детским садам планируют ужесточить в Казахстане

Иллюстративное фото: акимат Алматы

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале заявил о планах усилить требования к детским садам страны. В первую очередь, по словам главы МОН, планируется вернуть лицензирование частных детсадов.

Аймагамбетов отметил, что на необходимость усиления требований к учреждениям дошкольного образования указывают факты нарушения прав детей, запечатленные на камеры видеонаблюдения.

"Больше десяти лет назад для стимулирования быстрого роста количества детских садов было решено отказаться от лицензирования, а затем и от госконтроля, мониторинга и регулирования их деятельности.

К чему это привело? К резкому росту частных детских садов и охвату детей с 3 до 6 лет сразу до 99%. Хороший результат. Однако, если с одной стороны удалось увеличить количество открывшихся детских садов, то с другой - актуальным остается вопрос качества. Часть детсадов открывалась в несоответствующих техническим и санитарным требованиям зданиях, без наличия квалифицированных специалистов и безопасных условий. Прецедентов достаточно", - отметил министр.

Он добавил, что два года назад уже пытался вернуть лицензирование и госконтроль в частных детсадах. Однако тогда МОН не удалось ввести эту норму из-за позиции НПП, Ассоциации детских садов и некоторых госорганов.

Однако министерство все же продолжило работу в этом направлении и достигло некоторых результатов. Так, в прошлом году в детсадах была введена система государственной аттестации. При этом, по итогам проверок, 80% из проверенных детских садов ее не прошли.

"Речь идет и о неудовлетворительных условиях пребывания детей в детском саду, и о несоответствии образовательной деятельности требованиям государственного стандарта образования, безопасности, пожарных и санитарных норм, и о фактах рукоприкладства со стороны воспитателей, и о других негативных фактах", - пояснил Аймагамбетов.

По словам министра, сейчас МОН работает по пяти основным направлениям:

возвращение лицензирования; проведение аттестации всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы; усиление требований к размещению госзаказа в детских садах; повышение кадрового потенциала работников дошкольных учреждений, улучшение качества подготовки в колледжах и вузах; обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования.

Аймагамбетов добавил, что в последние годы резко снизился конкурс на специальность "воспитатель детского сада". В министерстве это связывают с низкими зарплатами: даже несмотря на ежегодное увеличение базовой зарплаты воспитателей, она все еще остается низкой.

"Сейчас мы начали пилотный проект в нескольких детских садах с двумя воспитателями на целый день, а не одним на полдня, с параллельным двукратным увеличением оплаты. По результатам пилота будет принято решение", - проинформировал министр.

Он отметил также, что в МОН понимают важность поддержки предпринимателей, открывающих частные детские сады.

"Но главным ориентиром в работе для нас являются безопасность детей и создаваемые для них комфортные и качественные условия. Думаю, такие равнозначные правила важны для родителей и выгодны добросовестным игрокам рынка", - заключил Аймагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972146-trebovaniya-k-detskim-sadam-planiruyut-uzhestochit-v-kazahstane/