Зачем нужно вводить лицензирование детсадов в Казахстане, объяснил Аймагамбетов

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Глава Минпросвещения на панельной сессии августовской конференции объяснил, для чего в стране планируется ввести лицензирование детских садов, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов заявил, что лицензирование детских садов вводится для повышения безопасности детей.

"У нас очень большая избирательность: когда нам выгодно, мы любим говорить про опыт других стран, а когда невыгодно, то говорим: "Ну и что, что практически во всех странах мира лицензирование, у нас особый путь, особая судьба, и мы не должны этого делать".

Я прошу учесть, что министерство не говорит о том, что лицензирование является панацей, и только им мы все проблемы решим. Нет такого, есть комплекс из 24 вопросов.

Лицензирование - это только один вопрос. И подготовка кадров, и повышение квалификации, и условия содержания - все важно. Но это тоже важный пункт", - отметил министр.

Глава Минпросвещения добавил, что многие детские сады работают с нарушениями.

"Каждый день к нам приходят уведомления, каждый день мы практически выезжаем, погибают дети, получают увечья. Я, как министр, не могу смотреть на это сложа руки и мириться с этим.

Это ответственность за детей. Это беззащитные дети, которые не могут пожаловаться на что-то. Это возраст, когда мы должны их всячески оберегать и создавать условия. Для министерства это дополнительная нагрузка. Но мы видим нарушения, которые происходят.

Уведомительный характер не работает. К примеру, есть сады, расположенные в подвале, где 50 детей сидят без окон. И эти сады не исправляют ситуацию, они закрывают этот сад и открывают под новым названием и работают дальше. И толка от таких проверок сейчас нет.

Мне по секрету говорят: ваша аттестация ничего не решает, мы просто можем не дойти до вашей аттестации, проводимой раз в пять лет. Они работают четыре года, потом закрываются и открывают новый сад. И все", - пояснил министр.

При этом он поспешил успокоить владельцев детских садов.

"Министерство заинтересовано в том, чтобы не уменьшать охват детей. Поэтому мы должны говорить о требованиях, которые будут влиять на качество, будут достаточными, но не "драконовскими".

Мы требования международные не будем предъявлять, они будут минимальными, чтобы родители не боялись отправлять детей в сады. Они будут постепенными", - резюмировал Асхат Аймагамбетов.

Напомним, что лицензирование детских садов в Казахстане существовало в прошлом, его отменили в 2011 году.

Тем не менее, в начале июня стало известно, что требования к детсадам в стране хотят ужесточить. Среди прочего планировалось и вернуть лицензирование.

В июле в Минпросвещения указывали, что ввести лицензирование планируется в 2024 году, однако накануне премьер Алихан Смаилов распорядился проработать все связанные с этим вопросы до 1 ноября текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982579-zachem-nuzhno-vvodit-litsenzirovanie-detsadov-v-kazahstane-obyasnil-aymagambetov/