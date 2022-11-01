Единую очередь в детские сады через Egov создадут в Казахстане

Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов сегодня на заседании правительства заявил, что шаг с созданием единой очереди в детские сады будет предпринят в рамках цифровизации процессов и услуг образования в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации министра, сегодня автоматизация очереди в детские сады создана на уровне регионов – в стране для этого существует 44 информационные системы.

По этой причине Аймагамбетов предложил создать единую очередь в детские сады на Egov и в приложениях банков.

"Имеется большой спрос по очередям в детские сады. На уровне регионов для постановки в очередь используется 44 информационные системы, что приводит к дублированию очереди. Нет единого взгляда.

В целях решения данного вопроса будет внедрена единая очередь в детские сады на централизованном уровне. Это позволит проводить ежедневный мониторинг мест.

У каждого педагога будет цифровое портфолио c информацией об аттестации, приеме на работу, участии в конкурсах", - сообщил министр.

В презентации министра в правительстве указано, что в детсадах будет цифровая система управления обучением с ведением профиля ребенка, электронным журналом и табелем по учету посещаемости детсадов.

Сейчас же, согласно информации на портале Egov.kz, в Казахстане очередь в детский сад формируется по территориальному принципу: город, село, поселок. Внутри каждого населенного пункта очередность распределяется по году рождения ребенка. Когда подходит очередь конкретного ребенка, его родители могут выбрать подходящий детский сад, в которых есть свободные места.

Подчеркивается, что в каждой очереди есть льготники, а именно внеочередники и первоочередники.

Внеочередники – это дети военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов.

Первоочередники – это дети, законные представители которых являются инвалидами; дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты; дети из многодетных семей; дети с особыми образовательными потребностями; дети из семей, имеющих ребенка-инвалида; дети педагогов.

Заявления в очередях сортируются по дате подачи заявления. В самом начале очереди стоят внеочередники, за ними идут первоочередник, три заявителя без льгот, затем снова первоочередник и 3 заявителя без льгот и т.д.

Очередь может двигаться не только вперед, но и назад. То есть, если в очередь встают льготники, то она естественным образом отодвигается назад.

Госорганы также советуют родителям ставить ребенка на очередь в детсад сразу после рождения, поскольку в городах из-за плотности населения очереди продвигаются очень медленно.

Напомним, еще в июне Аймагамбетов заявил, что в Казахстане ужесточат требования к частным детским садам. В первую очередь планировалось вернуть лицензирование частных детсадов.

Позже в министерстве пояснили, что лицензирование детсадов улучшит их работу, снизит уровень коррупции и не приведет к резкому сокращению дошкольных учреждений. Отмечалось, что вводить лицензирование детсадов планируется поэтапно в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995170-edinuyu-ochered-v-detskie-sady-cherez-egov-sozdadut-v-kazahstane/