Когда в Казахстане начнут вводить лицензирование детсадов, рассказали в Минпросвещения

Иллюстративное фото: pexels.com

Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульзат Кобенова рассказала о введении в Казахстане лицензирования детских садов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

По ее словам, лицензирование детских садов улучшит их работу, снизит уровень коррупции и не приведет к их резкому сокращению. Лицензирование будет поэтапным, и его введение планируется в 2024 году.

Это значит, что дошкольным организациям будет предоставлено время для приведения работы в соответствие со стандартами качества, отметила глава ведомства.

Отмечается, что для того, чтобы получить лицензию, детским садам необходимо соответствовать минимальным квалификационным требованиям.

В данном случае речь идет о качестве создаваемых условий, подборе кадров, установке видеокамер, соответствии санитарным и противопожарным нормам.

"На сегодня при открытии дошкольных организаций отсутствуют единые требования. Никто не проверяет, какие условия создаются при открытии детского сада, кого принимают на работу, какова материально-техническая оснащенность. Некоторые частные детсады и вовсе не подают уведомлений об открытии", – отметила Кобенова.

В ведомстве напомнили, что лицензирование детских садов было приостановлено в 2011 году.

"Тогда это позволило увеличить охват детей дошкольным образованием. Сегодня мы достигли почти стопроцентного охвата. В стране функционируют около 11 тысяч дошкольных организаций, из них более 5 тысяч – частные.

Теперь во главу угла мы ставим вопрос качества. Никто не преследует цель сократить число детсадов. В министерство поступают жалобы и обращения со стороны родителей.

Если работа детского сада в порядке – он без проблем получит лицензию. Если есть несоответствия – их нужно устранять. Вот и все", – пояснила глава комитета.

В Минпросвещения уточнили, что поэтапное лицензирование детсадов будет вводиться с 2024 года.

"Уверена, что добросовестным предпринимателям, у которых работа детсадов является качественной – а их подавляющее большинство – нечего бояться. Отмечу особо, что нормально функционирующие сады не боятся лицензирования. Процедура будет полностью автоматизирована и действовать на постоянной основе", – считает Кобенова.

Как пояснили в ведомстве, на первом этапе лицензироваться будут открываемые дошкольные организации. Это около 200 детских садов в год.

На следующем этапе – действующие дошкольные организации, которые не прошли повторную государственную аттестацию. На третьем – все остальные.

"Отметим, что лицензирование детских садов действует во многих странах. Среди них – Германия, Австралия, Канада, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Россия и др.

Кстати, и сами частные предприниматели и ассоциации частных организаций образования, для которых в приоритете интересы детей, также выступают за лицензирование детских садов", – подчеркнули в министерстве.

В июне сообщалось, что требования к детским садам планируют ужесточить в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979200-kogda-v-kazahstane-nachnut-vvodit-litsenzirovanie-detsadov-rasskazali-v-minprosvescheniya/