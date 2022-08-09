Вопрос лицензирования детсадов должны будут проработать до 1 ноября. Смаилов дал поручение

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании кабмина рассказал, что делается для повышения безопасности детей в детских садах, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава кабмина отметил, что главная задача правительства – обеспечить повсеместный доступ населения к качественному образованию на всех его уровнях: дошкольном, школьном, техническом и профессиональном, а также высшем.

"Работа по этим направлениям ведется большая. С 2021 года открыто 674 детских сада. Введено 326 новых школ. Также проведена модернизация 1436 школ", – отметил он.

Между тем Смаилов поручил повысить качество услуг в детских садах.

"Для повышения качества услуг дошкольных организаций поручаю Министерству просвещения до 1 ноября 2022 года проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций", – сказал премьер.

О планах властей ужесточить требования к детсадам в Казахстане стало известно в начале июня. Среди планируемых мер отмечалось и введение лицензирования. Эта процедура существовала в Казахстане в прошлом, однако была отменена в 2011 году.

В июле в Минпросвещения сообщали, что лицензирование планируется вводить постепенно с 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982368-vopros-litsenzirovaniya-detsadov-dolzhny-budut-prorabotat-do-1-noyabrya-smailov-dal-poruchenie/