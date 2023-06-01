Побережье Каспия в Актау окрасилось в черный цвет: в Минэкологии назвали причину

Почерневшая в Каспии вода. Кадр из видео: t.me/egovpress

В соцсетях появилось видео, снятое у побережья Каспия в Актау. Вода в море при этом окрашена в черный цвет. В Минэкологии и природных ресурсов назвали предварительную причину явления, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале EGOV.PRESS опубликовали кадры, снятые в Актау. На видео – Каспий с почерневшей водой. Авторы поста опасаются, что это может быть признаком экологической катастрофы.

Внимание: видео содержит нецензурную лексику!

В Министерстве экологии и природных ресурсов прокомментировали видеоролик.

"Департамент экологии по Мангистауской области касательно факта предположительного загрязнения и черного оттенка моря на побережье 4 микрорайона города Актау, сообщает следующее: по указанному факту специалистами департамента был осуществлен выезд на побережье.

В ходе осмотра установлено, что предположительной причиной черного оттенка моря является разложение гниющих водорослей, а также иловое накопление на дне моря, обусловленное многолетними природными явлениями, такими как обмеление и застой воды", – рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что данный факт вызывает беспокойство со стороны жителей города, поэтому необходимо принять меры по очистке побережья от ила и других загрязнений.

"По данному факту департаментом были направлены письма в соответствующие государственные органы", – сообщили в Министерстве.

Напомним, в апреле прошлого года блогер из Актау снял с квадрокоптера видео обмелевшего Каспия. Кадры встревожили казахстанцев.

В начале мая 2022 года в Сети появилось видео с черной жидкостью, льющейся из трубы в воды Каспия. Тогда специалисты отметили, что в данном случае проводились дноуглубительные работы, не влияющие негативно на экологическую безопасность моря.

На инцидент обратили внимание в департаменте экологии по Мангистауской области. Там сообщили, что в ходе осмотра отобраны пробы атмосферного воздуха, которые превышения концентрации вредных веществ не показали.

Позже другой блогер из Мангистауской области показал, как сильно обмелело Каспийское море. А кадры состояния Каспия, снятые в декабре прошлого года, также повергли в шок казахстанцев.

Недавно один из экспертов отметил, что уровень каспийского моря подвержен многолетним колебаниям. По его словам, с 1978 года было повышение уровня воды, однако, начиная с 2006 года, идет обмеление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022962-poberezhe-kaspiya-v-aktau-okrasilos-v-chernyy-tsvet-v-minekologii-nazvali-prichinu/