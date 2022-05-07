Слив черной жидкости в Каспий прокомментировали в Минэкологии

Черная жидкость сливается в Каспий. Фото: https://t.me/EcologyofQazaqstan

Сегодня в Сети появилось видео, на котором черное вещество льется из трубы в воды Каспийского моря. Представители Департамента экологии по Мангистауской области выехали на место и взяли пробы воды и воздуха. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства EcoMedia.

Ранее на одном из пляжей Актау очевидец снял, как некая черная жидкость под большим напором сливается из трубы в воды Каспия. Видео вызвало общественный резонанс в Сети.

"Департамент экологии по Мангистауской области в целях оперативного реагирования выехал на территорию ТЭЦ-1, принадлежащей ТОО "МАЭК-Казатомпром".

В ходе осмотра отобраны пробы атмосферного воздуха, которые превышения (концентрации вредных веществ – прим. ред.) не показали. А также получены пробы воды водозаборного канала, результаты которого в настоящий момент устанавливаются", – рассказали представители Минэкологии.

Ранее в ТОО "МАЭК-Казатомпром" сообщали, что из-за резкого обмеления Каспия уровень воды в водозаборном канале ТЭЦ-1 снизился, и для поддержания необходимого уровня морской воды компания проводит дноуглубительные работы.

Представители ТОО отметили, что проводимые работы не влияют на экологическую безопасность Каспийского моря.

"На сегодняшний день департаментом устанавливается наличие разрешительных документов", – отметили в ведомстве.

Специалисты добавили, что по результатам анализов проб воды будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством страны.

"О результатах будет сообщено дополнительно", – подчеркнули представители Минэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968493-sliv-chernoy-zhidkosti-v-kaspiy-prokommentirovali-v-minekologii/