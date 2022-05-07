"Вода без примесей": слив черной жидкости в Каспий прокомментировали в МАЭК

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Ранее в Сети появилось видео с черной жидкостью, льющейся из трубы в воды Каспия. Специалисты Мангистауского атомного энергокомбината (МАЭК) объяснили, что в данном случае проводятся дноуглубительные работы, которые не влияют на экологическую безопасность Каспийского моря.

В компании "МАЭК-Казатомпром" сообщили, что из-за резкого обмеления Каспийского моря уровень воды в водозаборном канале ТЭЦ-1 снизился, местами образовались островки суши, пишет издание Sputnik Казахстан.

Отмечается, что данный водозаборный канал предназначен для подачи морской воды на технологические нужды ТЭЦ-1 и для приготовления питьевой воды на ТОО "Опреснительный завод "Каспий" в качестве исходной воды.

"Для поддержания необходимого уровня морской воды в канале и предотвращения остановки технологического процесса ТЭЦ-1 и ТОО "Опреснительный завод "Каспий" ТОО "МАЭК-Казатомпром" проводит дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-1", – объяснили в ТОО "МАЭК-Казатомпром".

По словам специалистов, дноуглубительные работы ведутся с помощью земснаряда механическим путем, а перекачиваемая вода с канала вода является морской водой, без каких-либо посторонних примесей.

В компании заверили, что проводимые работы не влияют на экологическую безопасность Каспийского моря.

Напомним, ранее в Актау очевидец снял видео, на котором заметно, как некая черная жидкость под большим напором сливается из трубы в воды Каспия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968473-ne-vliyaet-na-ekologicheskuyu-bezopasnost-v-maek-obyasnili-sliv-chernoy-massy-v-kaspiy/