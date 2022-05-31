Обмелевший Каспий с высоты птичьего полета показал блогер из Актау (видео)

Обмелевший Каспий. Кадр из видео: Lada.kz / Нуркен Тажибай

Блогер из Мангистауской области Нуркен Тажибай показал, как сильно обмельчало Каспийское море - казахстанец снял море на видео с высоты птичьего полета. На кадрах видно, что вода отошла от берега на сотни метров.

Видеоролик опубликовало издание Lada.kz.

Как рассказал сам блогер изданию, кадры были сделаны в районе Сартас в Тупкараганском районе 29 мая. Для съемки мужчина использовал дрон.

Отметим, жители Мангистауской области давно просят обратить внимание на сильное обмеление Каспия. Ранее подобным роликом делился другой блогер из Актау Азамат Сарсенбаев.

"Помню, как в детстве боялись отплыть на 10 метров от берега. А тут можно уже пешком пройтись на 200 метров по голым камням, которые когда-то были глубоко под водой", - комментировал мужчина.

Между тем основатель компании Zhasyl Energy из Атырау Ержан Нурединов публиковал фотографии, на которых наглядно показал, как обмельчал Каспий за последние 30 лет.

Добавим также, что в следующем месяце в Мангистауской области ожидается сильная засуха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971722-obmelevshiy-kaspiy-s-vysoty-ptichego-poleta-pokazal-bloger-iz-aktau-video/