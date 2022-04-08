Обмелевший Каспий показали с высоты птичьего полета (видео)

Обмелевшая часть Каспийского моря. Кадр из видео: instagram.com/azamat_sarsenbayev

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал видео обмелевшего Каспийского моря. По его словам, Каспий мелеет "на глазах", местные жители наблюдают за этим с тревогой.

Азамат опубликовал в своем Instagram видео, снятое на квадрокоптер. С высоты птичьего полета мужчина показал нынешнюю ситуацию на Каспийском море.

"Помню, как в детстве боялись отплыть на 10 метров от берега. А тут можно уже пешком пройтись на 200 метров по голым камням, которые когда-то были глубоко под водой", - написал Азамат под видео.

Подписчики Сарсенбаева тоже озадачены обмелением Каспия.

"Что же будет дальше с главной достопримечательностью нашего города? Представить страшно", "Это самая страшная и большая проблема. Другой воды, кроме как из моря, у нас нет", "Вчера тоже проходила, и была в шоке ", - прокомментировали видео они.

Напомним, что ранее актауский блогер уже показывал масштабы обмеления Каспия. О причинах произошедшего высказывались в Минэкологии Казахстана.

Отметим, наибольшую популярность блогер Азамат Сарсенбаев обрел, когда выложил в соцсетях скандальное видео с фламинго. Из-за этого блогера собирались оштрафовать, но в итоге он лишь отделался предупреждением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964240-obmelevshiy-kaspiy-pokazali-s-vysoty-ptichego-poleta-video/