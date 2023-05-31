Казахстанцы стали отказываться от отдыха в Турции из-за падения лиры

Турция. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Турции после исторического падения лиры ускорилась инфляция. В турагентствах рассказывают, что из-за высоких цен казахстанцы начали отказываться от поездок в Турцию, передает сайт телеканала КТК.

По словам специалистов, в этом туристическом сезоне казахстанцы отдыху в Турции предпочитают Вьетнам и Арабские Эмираты. Дело в том, что в Турции сейчас разгоняется инфляция, соответственно, и цены растут вверх. Это отпугивает курортников. Повлиять на ситуацию могут турецкие отельеры, ели начнут снижать цены.

"Высокого спроса как такового на Турцию сейчас нет. Все-таки наших туристов останавливали неопределенная ситуация и прошедшие выборы. В среднем сейчас на неделю получается 1300-1500 долларов. В прошлом году можно было за 1100-1200 долларов купить хороший тур.

Отели формируют свои цены в лирах, так как у нас международные расчеты через операторов – все идет в долларах. Если цена там опустится, то и, соответственно, все и у нас", - пояснил и. о. директора турфирмы Александр Акназаров.

О том, что в Турцию наши стали летать реже, говорит и казахстанец Нурсултан Куантай. Студент, который живет на юго-востоке страны, связывает это с тем, что цены на товары и услуги в стране постоянно растут. В неделю он тратит не меньше 800 лир. Это почти 18 тысяч тенге. Раньше сумма была меньше на 30%, говорит Нурсултан.

"Среди населения есть недовольство. Но вот огромной паники в основном нет. Цены в два раза поднялись. Стало очень дорого все. И все подорожало: продукты, услуги. Что еще? Одежда. Уже мало туристов. В основном такая обстановка", - поделился Нурсултан.

В целом турецкая лира обновляет рекорды падения уже несколько лет. Сейчас она продолжает пике – за 1 доллар просят чуть больше 20 лир. Эти показатели называют историческим минимумом. Некоторые экономисты ситуацию связывают с тем, что на президентских выборах победу одержал Эрдоган. Его соперника – оппозиционного кандидата – поддерживали многие жители Стамбула и Анкары.

"Эрдоган часто вмешивается в действия Центрального банка, монетарную политику, это всегда негативно влияет на курс валюты. Инвесторы опасаются, что в политике коренным образом ничего не изменится. И соответственно, дальше будет девальвировать именно турецкая лира.

Как это повлияет на Казахстан – существенно не повлияет. Оборот между Турцией и Казахстаном не занимает высокую роль, как с Россией, ЕврАзЭС, Китаем", - считает экономист Арман Байганов.

Значительного влияния на Казахстан ситуация в Турции не оказывает еще по одной причине. Курс лиры к тенге не формируется отдельно, он напрямую привязан к колебанию курса доллара.

Впрочем, кто-то из экономистов считает, что турецкая валюта еще может укрепиться. Все будет зависеть от того, каким политическим курсом дальше поведет страну переизбранный президентом Эрдоган.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022719-kazahstantsy-stali-otkazyvatsya-ot-otdyha-v-turtsii-iz-za-padeniya-liry/