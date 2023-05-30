Курс лиры упал после переизбрания Эрдогана президентом Турции

Турецкая лира. Иллюстративное фото: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Курс турецкой лиры упал почти до рекордно низкого уровня после того, как стало известно, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на президентских выборах. Аналитики заявили о своих пессимистичных прогнозах относительно турецкой нацвалюты, передает CNBC.

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Турецкая лира торговалась на уровне 19,97 против доллара США ранним утром 29 мая.

"Мы имеем достаточно пессимистичные прогнозы по поводу перспектив турецкой лиры после переизбрания Эрдогана", — заявил экономист Wells Fargo по развивающимся рынкам и валютный стратег Брендан Маккенна.

По его словам, к концу второго квартала 2023 года лира достигнет рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Аналитики предсказывают, что стоимость одного доллара может достичь 23 лир. За последние пять лет лира потеряла около 77% стоимости по отношению к доллару.

Денежно-кредитная политика Турции делает акцент на стремлении к росту и экспортной конкуренции, а не на укрощении инфляции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган придерживается непопулярной позиции, что повышение процентной ставки лишь увеличивает инфляцию.

Тимоти Эш, старший стратег по EM Sovereign компании BlueBay Asset Management, заявил, что текущее положение лиры является очень неустойчивым. По его словам, на валюту оказывается очень сильное давление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022437-kurs-liry-upal-posle-pereizbraniya-erdogana-prezidentom-turtsii/