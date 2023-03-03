"Это должен у меня быть цех со станками": астанчан шокировали счета за электричество (видео)

Рабочий стол. Иллюстративное фото: vetkit/Getty Images

Жители столицы добиваются пересмотра завышенных счетов за электричество - за последний месяц им пришли квитанции на десятки тысяч тенге, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, астанчанам выставили завышенные счета за декабрь: у кого-то сумма вышла больше привычной в два раза, а у кого-то – в десятки.

Как рассказала одна из горожанок Гульмира Шаймахамбетова, с декабря ей стали приходить квитанции на баснословные суммы. При этом женщина живет в квартире на 44 кв.м., поэтому физически не смогла бы накрутить 1000 киловатт.

"Таким людям, как я, тяжело выплачивать даже ипотеку, а тут еще и такие коммунальные услуги! В январе пришла квитанция за декабрь, где мне только за свет насчитали 27 тысяч тенге", - поделилась астанчанка.

Сначала столичные энергетики поспешили заявить, что произошло досадное недоразумение. Они провели встречу с населением, чтобы все объяснить. Но вопросов у потребителей стало еще больше.

"Что здесь нужно потреблять, чтобы 100 тысяч платить? Это должен у меня быть цех с токарными станками, гильотиной и еще чем-то. Понятно, я перевел все лампочки на энергосберегающие, я перевел все, что дома можно было, но до сих пор у меня увеличение идет!" - возмущены горожане.

Дело не в тарифах, заявили энергетики, а в том, что в столице поменялась компания, ответственная за сбор показаний счетчиков.

"В первую очередь, причина завышенных счетов в декабре, полученных жителями, связана с тем, что сентябрь, октябрь, ноябрь энергосбытовая организация в лице "Астанаэнергосбыт", являясь доминантой на рынке, производила условные начисления. И в декабре люди, получив свои квитанции, они получили оплату за, условно говоря, за три-четыре месяца", - заявил председатель правления государственной энергокомпании Ерлан Бердалин.

По словам энергетиков, в большинстве случаев те самые "условные начисления" производились либо потому, что контроллеры не могли получить доступ к счетчикам, либо сам процесс перехода между организациями привел к неразберихе. При этом автоматического пересчета завышенных начислений, скорее всего, не будет, заявили в компании. Каждому недовольному придется обращаться с заявлением о пересмотре в частном порядке.

"Честно сказать, я не вижу смысла разбирать этот момент. Понятно, что мы должны принять те обращения или же проанализировать те данные, которые сложились, уже силами двух служб. Мы должны откорректировать те начисления, которые были выставлены", - добавил заместитель генерального директора по сбыту частной энергокомпании Даурен Кабдин.

Источник: КТК

Как сообщается на сайте "Астанаэнергосбыт", с января 2022 года в столице установлены следующие тарифы на электроэнергию.

Среднеотпускной тариф:

для физических лиц – 16,48 тенге/кВтч (с учетом НДС);

Для потребителей, использующих электрические плиты:

минимальный тариф (до 90 кВтч) – 12,95 тенге/кВтч (с учетом НДС);

(с учетом НДС); средний тариф (от 90 до 180 кВтч) – 20,71 тенге/кВтч (с учетом НДС);

(с учетом НДС); максимальный тариф (от 180 кВтч и выше) – 25,84 тенге/кВтч (с учетом НДС).

Для потребителей, не использущих электрические плиты:

минимальный тариф (до 70 кВтч) – 14,54 тенге/кВтч (с учетом НДС);

(с учетом НДС); средний тариф (от 70 до 140 кВтч) – 22,24 тенге/кВтч (с учетом НДС);

(с учетом НДС); максимальный тариф (от 140 кВтч и выше) – 27,79 тенге/кВтч (с учетом НДС).

На сайте Yaklass.ru сообщается, что для того, чтобы самостоятельно определить количество потребленной за месяц электроэнергии или совершенную током работу, необходимо определить показания счетчика в начале и в конце месяца, найти разницу показаний счетчика в начале и в конце месяца (количество потребленной электроэнергии в течение месяца в киловатт-часах), полученное количество электроэнергии умножить на тариф.

Кроме того, в интернете есть специальные калькуляторы расчета потребления электроэнергии. Благодаря им можно посчитать распределение потребления электричества по типам приборов и, исходя из этой информации, разработать меры по экономии затрат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011563-eto-dolzhen-u-menya-byt-tseh-so-stankami-astanchan-shokirovali-scheta-za-elektrichestvo-video/