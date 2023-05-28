Три маршрута автобусов изменили схемы движения в Астане из-за ремонта дорог

Автобус. Иллюстративное фото: cts.gov.kz

В столице из-за ремонта дорог на Коргалжынском шоссе изменены схемы движения трех автобусных маршрутов, передает City Transportation Systems в своем официальном Instagram-аккаунте.

По информации компании, до завершения ремонтных работ на участке между проспектами Туран и Кабанбай батыра по Коргалжынскому шоссе временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №21, 32, 44.

С измененной схемой движения можно ознакомиться ниже.

В CTS призвали астанчан заранее планировать свой маршрут.

Напомним, акимат Астаны сообщал, что до 31 мая продлится средний ремонт на участке по Коргалжынскому шоссе. В связи с этим там частично перекрыто движение для автотранспорта.

Вчера стало известно, что в Астане полностью перекрыли один из участков улицы Молдагуловой. Ограничение продлится до 1 июня.

До 1 июня полностью перекрыто движение для транспорта по улице Бейбитшилик от проспекта Абая до улицы Кенесары. А до 5 июня частично перекрыт участок дороги по проспекту Аль-Фараби.

Также до 4 июня в столице частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Триумфальной Арки до улицы А. Кекилбаева по проспекту Мангилик Ел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022326-tri-marshruta-avtobusov-izmenili-shemy-dvizheniya-v-astane-v-svyazi-s-remontom-na-korgalzhynskom-shosse/