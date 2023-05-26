Еще один проспект частично перекроют в Астане

Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Средний ремонт дороги проведут в Астане по проспекту Мангилик Ел от Триумфальной Арки до улицы А. Кекилбаева, сообщает официальный сайт столичного акимата.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, с 27 мая по 4 июня будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Триумфальной Арки до улицы А. Кекилбаева. Жителей и гостей столицы призывают заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

Напомним, сейчас в Астане перекрыто движение по ряду улиц. Так, с 25 по 31 мая будет частично перекрыто движение для автотранспорта по шоссе Коргалжын от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран. На пересечении проспектов Р. Кошкарбаева и Аль-Фараби перекрыто движение с 25 по 27 мая.

С 23 мая по 1 июня полностью перекрыто движение для транспорта по улице Бейбитшилик от проспекта Абая до улицы Кенесары. А до 5 июня будет частично перекрыт участок дороги по проспекту Аль-Фараби.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022254-esche-odin-prospekt-chastichno-perekroyut-v-astane/