Участок одной из улиц в Астане полностью закроют для транспорта на неделю

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На участке улицы Бейбитшилик в столице начнутся ремонтные работы, сообщается в Telegram-канале городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны iKomek.

"По согласованию с управлением административной полиции ДП города Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляем вас о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по улице Бейбитшилик от проспекта Абая до улицы Кенесары", – говорится в сообщении.

В связи с ремонтом с 23 мая по 1 июня на вышеуказанных участках будет полностью перекрыто движение для транспорта.

Жителей и гостей столицы попросили планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах столицы.

Участок улицы в Астане. Скриншот: 2gis.kz/astana

Ранее стало известно, что участок дороги по проспекту Аль-Фараби в Астане будет частично перекрыт до 5 июня.

На сайте ИПС "Адилет" приводится документ, утверждающий классификацию видов работ в Казахстане. Там говорится следующее:

Средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений. Содержание улиц – работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года. Текущий ремонт уличных дорог предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом. Капитальный ремонт уличных дорог предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с повышением транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений, в частности, с увеличением прочности дорожных одежд и сооружений на них без изменения существующей технической категории дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021690-uchastok-odnoy-iz-ulits-v-astane-polnostyu-zakroyut-dlya-transporta-na-nedelyu/