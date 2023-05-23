Участок одной из улиц в Астане полностью закроют для транспорта на неделю
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На участке улицы Бейбитшилик в столице начнутся ремонтные работы, сообщается в Telegram-канале городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны iKomek.
"По согласованию с управлением административной полиции ДП города Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляем вас о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по улице Бейбитшилик от проспекта Абая до улицы Кенесары", – говорится в сообщении.
В связи с ремонтом с 23 мая по 1 июня на вышеуказанных участках будет полностью перекрыто движение для транспорта.
Жителей и гостей столицы попросили планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах столицы.
Ранее стало известно, что участок дороги по проспекту Аль-Фараби в Астане будет частично перекрыт до 5 июня.
На сайте ИПС "Адилет" приводится документ, утверждающий классификацию видов работ в Казахстане. Там говорится следующее:
- Средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.
- Содержание улиц – работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года.
- Текущий ремонт уличных дорог предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом.
- Капитальный ремонт уличных дорог предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с повышением транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений, в частности, с увеличением прочности дорожных одежд и сооружений на них без изменения существующей технической категории дороги.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021690-uchastok-odnoy-iz-ulits-v-astane-polnostyu-zakroyut-dlya-transporta-na-nedelyu/