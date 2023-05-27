Участок улицы Молдагуловой полностью перекрыли в Астане

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: pexels.com

С сегодняшнего дня в столице полностью перекрыт один из участков улицы Молдагуловой. Ограничение продлится до лета, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт по улице Молдагуловой.

"Работы ведутся по согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Ремонт начат по улице А.Молдагуловой от улицы Бекетай до улицы Г. Потанина", – говорится в сообщении акимата.

Так, с 27 мая по 1 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке. Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы исключить появление пробок и заторов на дорогах города.

Напомним, что сейчас в Астане перекрыто движение еще по нескольким улицам.

Так, с 25 по 31 мая частично перекрыто движение по шоссе Коргалжын от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран.

На пересечении проспектов Р. Кошкарбаева и Аль-Фараби перекрыто движение с 25 по 27 мая.

С 23 мая по 1 июня полностью перекрыто движение для транспорта по улице Бейбитшилик от проспекта Абая до улицы Кенесары. А до 5 июня частично перекрыт участок дороги по проспекту Аль-Фараби.

Кроме того, с 27 мая по 4 июня частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Триумфальной Арки до улицы А. Кекилбаева по проспекту Мангилик Ел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022297-uchastok-ulitsy-moldagulovoy-polnostyu-perekryli-v-astane/