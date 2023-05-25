Движение по одному из перекрестков полностью перекроют в Астане

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Движение для автотранспорта частично перекроют на участке по шоссе Коргалжын до конца мая из-за ремонтных работ, сообщается на официальном сайте акимата столицы.

Столичный акимат сообщает, что средний ремонт ведется по шоссе Коргалжын от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран. В связи с этим с 25 по 31 мая будет частично перекрыто движение для автотранспорта.

Участок улицы в Астане. Скриншот: 2gis.kz/astana

Кроме того, на пересечении проспектов Р. Кошкарбаева и Аль-Фараби ведется средний ремонт правосторонних съездов с транспортной развязки. Здесь, как сообщается, движение для авто полностью перекроют с 25 по 27 мая.

Пересечение проспектов в Астане. Скриншот: 2gis.kz/astana

Отмечается, что работы ведутся по согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения. А жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы писали, что из-за ремонта дорожного полотна по улице Бейбитшилик от проспекта Абая до улицы Кенесары в Астане до 1 июня будет полностью перекрыто движение для транспорта.

Также сообщалось, что с 10 мая по 5 июня будет частично перекрыт участок дороги по проспекту Аль-Фараби.

На сайте ИПС "Адилет" приводится документ, утверждающий классификацию видов работ в Казахстане. Там говорится следующее:

Средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений. Содержание улиц – работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года.

– работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года. Текущий ремонт уличных дорог предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом.

уличных дорог предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом. Капитальный ремонт уличных дорог предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с повышением транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений, в частности, с увеличением прочности дорожных одежд и сооружений на них без изменения существующей технической категории дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022019-dvizhenie-po-odnomu-iz-perekrestkov-polnostyu-perekroyut-v-astane/