Движение по одному из перекрестков полностью перекроют в Астане
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Движение для автотранспорта частично перекроют на участке по шоссе Коргалжын до конца мая из-за ремонтных работ, сообщается на официальном сайте акимата столицы.
Столичный акимат сообщает, что средний ремонт ведется по шоссе Коргалжын от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран. В связи с этим с 25 по 31 мая будет частично перекрыто движение для автотранспорта.
Кроме того, на пересечении проспектов Р. Кошкарбаева и Аль-Фараби ведется средний ремонт правосторонних съездов с транспортной развязки. Здесь, как сообщается, движение для авто полностью перекроют с 25 по 27 мая.
Отмечается, что работы ведутся по согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения. А жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.
Ранее мы писали, что из-за ремонта дорожного полотна по улице Бейбитшилик от проспекта Абая до улицы Кенесары в Астане до 1 июня будет полностью перекрыто движение для транспорта.
Также сообщалось, что с 10 мая по 5 июня будет частично перекрыт участок дороги по проспекту Аль-Фараби.
На сайте ИПС "Адилет" приводится документ, утверждающий классификацию видов работ в Казахстане. Там говорится следующее:
- Средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.
- Содержание улиц – работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года.
- Текущий ремонт уличных дорог предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом.
- Капитальный ремонт уличных дорог предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с повышением транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений, в частности, с увеличением прочности дорожных одежд и сооружений на них без изменения существующей технической категории дороги.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022019-dvizhenie-po-odnomu-iz-perekrestkov-polnostyu-perekroyut-v-astane/