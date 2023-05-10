Участок проспекта Аль-Фараби перекроют в Астане почти на месяц

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В столице с 10 мая по 5 июня будет частично перекрыт участок дороги по проспекту Аль-Фараби. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

По данным ведомства, в Астане планируется проведение среднего ремонта дорожного полотна по проспекту Аль-Фараби. Ремонтные работы проводит столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В связи с этим с 10 мая по 5 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Аль-Фараби на участке от улицы Пушкина до шоссе Алаш", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения безопасности дорожного движения такая мера была согласована с Управлением административной полиции ДП Астаны. "Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах", – предупредили в столичном акимате.

Проспект Аль-Фараби и участок перекрытия на карте Астаны. Скриншот: 2GIS

До этого в столице проводился ремонт дорожного полотна на пересечении улицы Р. Кошкарбаева и проспекта Аль-Фараби.

Напомним, что с 26 апреля по 14 мая текущего года в столице также перекрыт участок проспекта Женис от проспекта Богенбай батыра до проспекта Абая.

При этом ранее представители аэропорта Астаны предупреждали граждан, что в период с 1 апреля по 1 июня 2023 года проходы и проезд перед терминалом Т1 будут периодически ограничены из-за ремонтных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019961-uchastok-prospekta-al-farabi-perekroyut-v-astane-pochti-na-mesyats/