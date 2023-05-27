Движение самолетов ограничат в аэропорту Астаны

Аэропорт Астаны. Фото: facebook.com/NNAirportOfficial

В столичном аэропорту планируют провести очистку взлетно-посадочной полосы. Для этого 31 мая и 7 июня ее на некоторое время закроют, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Сообщается, что Международный аэропорт Астаны закроет взлетно-посадочную полосу (ВПП) для очистки ее поверхности от резинового наката.

"Плановая очистка от резинового наката требует закрытия ВПП не менее, чем на 4 часа. В этой связи аэропорт предварительно определил дни, когда полоса загружена меньше всего. Работы планируют провести 31 мая и 7 июня с 13:20 до 17:20 по столичному времени", – говорится в сообщении министерства.

Подчеркивается, что такие работы проводятся, чтобы обеспечить безопасность полетов. По правилам в гражданской авиации они должны выполняться дважды в год.

Как объяснили специалисты, удаление резиновых наслоений производится химическим способом, при помощи специальной жидкости и щеточной техники.

Ранее представители Air Astana сообщали, что из-за работ на ВПП изменилось расписание 19-ти внутренних рейсов.

Кроме того, в феврале сообщалось, что с 15 июля по 8 августа этого года в столичном аэропорту запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы.

Позже компания Air Astana также предупредила пассажиров об изменениях в расписании полетов из-за ремонта в столичном аэропорту в вышеуказанные даты.

Также Международный аэропорт Астаны информировал, что в связи ремонтом проходы и проезд перед терминалом Т1 в период с 1 апреля по 1 июня периодически будут ограничены.

А на прошлой неделе стало известно, что периодические ограничения продлятся до конца июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022280-dvizhenie-samoletov-ogranichat-v-aeroportu-astany/