Ряд рейсов перенесла Air Astana из-за ремонта в столичном аэропорту

Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В связи с ремонтом в столичном аэропорту Air Astana сообщает об изменении расписания полетов, об этом говорится в официальном Telegram-канале авиаперевозчика.

Отмечается, что изменения коснулись 19 внутренних рейсов.

"В соответствии с сообщением аэропорта Астаны от 19 мая 2023 года о ремонте взлетно-посадочной полосы, авиакомпания Air Astana вынужденно скорректировала расписание рейсов на 24, 31 мая и 7 июня (с 13:20 до 17:20). В общей сложности, изменения коснулись 19 внутренних рейсов", – говорится в сообщении.

Напомним, в феврале сообщалось, что с 15 июля по 8 августа этого года в столичном аэропорту запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы.

Позже компания Air Astana также предупредила пассажиров об изменениях в расписании полетов из-за ремонта в столичном аэропорту в вышеуказанные даты.

Также Международный аэропорт Астаны сообщал, что в связи ремонтом проходы и проезд перед терминалом Т1 в период с 1 апреля по 1 июня периодически будут ограничены.

А на прошлой неделе стало известно, что периодические ограничения продлятся до конца июня.

Добавим, что, согласно информации на сайте авиаперевозчика, Air Astana была зарегистрирована в 2001 году, а 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс по маршруту "Алматы – Астана".

В совместном предприятии с долями участия правительства 51 процент принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", а 49 процентов – компании BAE Systems PLC (Великобритания).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021557-ryad-reysov-perenesla-air-astana-iz-za-remonta-v-stolichnom-aeroportu/