Air Astana изменит расписание рейсов из-за ремонта в аэропорту Астаны

Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

Компания Air Astana предупредила об изменениях в расписании полетов из-за ремонта в столичном аэропорту, об этом говорится в официальном Telegram-канале авиаперевозчика.

"В соответствии с информацией от аэропорта Астаны о плановом ремонте взлетно-посадочной полосы, намеченном в период c 15 июля по 8 августа 2023 года (с 11:00 до 18:00 ежедневно), авиакомпания Air Astana вносит необходимые изменения в расписание полетов, выполняемых из/в столицу", – говорится в сообщении в пресс-службы Air Astana.

В авиакомпании отметили, что рейсы, ранее планировавшиеся на этот период, переносятся на более раннее или позднее время.

"Пассажирам затронутых рейсов предлагается бесплатное перебронирование или полный возврат авиабилета по месту его приобретения", – добавили в пресс-службе авиаперевозчика.

Напомним, ранее стало известно, что ремонт взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту запланирован на период с 15 июля по 8 августа этого года. Воздушная гавань Астаны уже согласовала данный вопрос с отечественными авиакомпаниями.

По информации на официальном сайте столичного аэропорта, аэропорт Астаны был основан в 1931 году, за все время своего существования достиг возможности обслуживания всех типов воздушных судов без ограничения в любую погоду. Аэропорт ежесуточно встречает и выпускает до 200 рейсов, ежемесячно более 2 000 рейсов на вылет.

Авиакомпания Air Astana, согласно данным на официальном сайте авиаперевозчика, была зарегистрирована в 2001 году, а 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс Алматы – Астана.

На сегодняшний день авиапарк Air Astana состоит из 38 самолетов западного производства, средний эксплуатационный возраст составляет 5,3 года. Маршрутная сеть включает более 40 внутренних и международных рейсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010757-air-astana-izmenit-raspisanie-reysov-iz-za-remonta-v-aeroportu-astany/