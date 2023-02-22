Названа дата начала ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны

Столичный аэропорт. Фото: nn-airport.kz

Ремонт взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту запланировали на июль. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

Сообщается, что воздушная гавань Астаны согласовала текущий ежегодный ремонт взлетно-посадочной полосы с отечественными авиакомпаниями.

Кроме того, издан соответствующий NОТAM (Notice To AirMen) – оперативно распространяемая информация (извещение) об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации.

"Ремонт будет проведен на отдельных участках путем замены верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, также планируется ремонт светосигнального оборудования по обеспечению полетов", - говорится в сообщении.

Текущий ремонт искусственных покрытий ВПП запланирован в период с 15 июля по 8 августа этого года.

Отмечается, что это время связано с наиболее благоприятными условиями строительного периода. То есть, согласно анализу прошлых лет, характеризуется минимальным выпадением осадков и бесперебойной работой асфальтобетонных заводов.

Напомним, недавно представители столичного аэропорта предупредили граждан о ремонтных работах с 6 по 13 февраля 2023 года в терминале внутренних рейсов на втором этаже в зоне прохождения досмотра.

По информации на официальном сайте столичного аэропорта, аэропорт Астаны был основан в 1931 году, за все время своего существования достиг возможности обслуживания всех типов воздушных судов без ограничения в любую погоду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010459-nazvana-data-nachala-remonta-vzletno-posadochnoy-polosy-v-aeroportu-astany/