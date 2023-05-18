Аэропорт Астаны обратился к пассажирам с предупреждением

Столичный аэропорт. Фото: nn-airport.kz

В связи ремонтными работами в здании аэропорта Астаны проходы и проезд перед одним из терминалов периодически ограничат, сообщается в официальном Telegram-канале столичного аэропорта.

"В рамках исполнения гарантийных обязательств по устранению протекания кровли терминала Т1, строительная фирма "Mabco Constructions SA" проводит строительно-монтажные работы в здании Международного аэропорта Астаны", – говорится в публикации столичного аэропорта.

В связи с чем, как сообщается, проходы и проезд перед терминалом Т1 периодически будет ограничен до конца июня.

Ранее представители аэропорта Астаны сообщали, что из-за ремонтных работ проходы и проезд перед терминалом Т1 будет периодически ограничен до 1 июня 2023 года.

В ноябре прошлого года в столичном аэропорту произошло протекание кровли в терминале Т1.

Тогда сообщалось, что в ходе вскрытия и осмотра конструкций выяснилось, что состав кровли не соответствует утвержденному проекту – объект был введен в эксплуатацию в 2017 году. Руководство аэропорта подало соответствующее исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд города.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев является одним из современных аэропортов на евразийском континенте, история которого берет свое начало с 1930 года, говорится на официальном сайте столичного аэропорта.

В 1930 году в трех километрах от Акмолинска, ныне Астана, был построен аэропорт. На территории его находилось поле в виде квадрата для взлета и посадки самолетов, саманный вокзал — 8 комнат с небольшим залом, домик для пилотов из двух комнат, подвальное бензохранилище, а также саманная маслогрейка (для подогрева масла и воды).

1 декабря 2021 года Международный аэропорт Астаны отмечал свое 90-летие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021139-aeroport-astany-obratilsya-k-passazhiram-s-preduprezhdeniem/