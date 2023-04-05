Аэропорт Астаны обратился к пассажирам из-за ремонта

Аэропорт Астаны. Фото: instagram.com/nqz_airport

Представители столичного аэропорта обратились к пассажирам из-за проведения ремонтных работ. Обращение опубликовано в официальном профиле воздушной гавани в Instagram.

Граждан предупредили об ограничениях, связанных с ремонтными работами.

"В рамках исполнения гарантийных обязательств по устранению протекания кровли терминала Т1 строительная фирма "Mabco Constructions SA" проводит строительно-монтажные работы в здании Международного аэропорта Астаны.

В связи с этим проходы и проезд перед терминалом Т1 в период с 1 апреля по 1 июня 2023 года периодически будут ограничены", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ноябре 2022 года в аэропорту Астаны произошло протекание кровли в терминале Т-1.

В пресс-службе воздушной гавани отмечали, что в ходе вскрытия и осмотра конструкций выяснилось, что состав кровли не соответствует утвержденному проекту - объект был введен в эксплуатацию в 2017 году. Руководство аэропорта подало соответствующее исковое заявление в СМЭС города.

Как сообщается на официальном сайте аэропорта Астаны, Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев является одним из современных аэропортов на евразийском континенте, история которого берет свое начало с 1930 года.

Тогда в трех километрах от Акмолинска, ныне Астана, был построен аэропорт. На территории его находилось поле в виде квадрата для взлета и посадки самолетов, саманный вокзал — 8 комнат с небольшим залом — домик для пилотов из двух комнат, подвальное бензохранилище, а также саманная маслогрейка.

1 декабря 1931 года началось регулярное воздушное сообщение между Семипалатинском и Акмолинском. Именно 1 декабря считается днем рождения столичной воздушной гавани.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015496-aeroport-astany-obratilis-k-passazhiram-iz-za-remonta/