Школы Казахстана могут наказать за досрочную сдачу учебников

Учебники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах кабмина высказался о ситуации, когда в некоторых школах страны учебники сдают задолго до завершения учебного года, передает корреспондент NUR.KZ.

Бейсембаев напомнил, что существует стандарт, согласно которому учебный год завершается 31 мая.

"Каждая школа должна выполнять стандарт. Должно быть определенное выявление фактов, будут по ним приняты меры. Есть определенные правила, законодательные, которые руководство школ прекрасно понимает", - заявил министр.

Напомним, накануне журналисты поинтересовались у бывшего министра образования Асхата Аймагамбетова, зачем нужно было продлевать учебный год и переносить дату последнего звонка, если дети заняты в дополнительные дни сдачей книг, а не учебой, как это говорилось ранее. В ответ экс-глава МОН, а ныне - депутат мажилиса - посоветовал представителям СМИ задать этот вопрос нынешнему министру просвещения.

Продление учебного года в Казахстане

Напомним, в прошлом году в Министерстве просвещения предложили увеличить продолжительность учебного года:

в 1 классах - до 35 учебных недель;

во 2-11 (12) классах - до 36 учебных недель.

Предлагалось оканчивать учебный год в конце июня, а начинать - 20 августа. Такие меры в ведомстве аргументировали тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире – 130 дней.

Позже рабочая группа решила не менять срок начала учебного года и оставить как прежде - 1 сентября, а срок завершения учебного года обозначить 31 мая. Таким образом, летние каникулы школьников стали короче на 5 дней.

Тогда же главный санврач страны Айжан Есмагамбетова пояснила, что продление учебного года с 25 по 31 мая с точки зрения эпидемиологии большого значения не имеет.

15 августа 2022 года министерство просвещения официально продлило длительность учебного года до 31 мая.

К слову, родители школьников нововведениями остались недовольны. В марте глава Минпросвещения сообщал, что многие родители обращались в ведомство с просьбой завершать учебный год 25 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022010-shkoly-mogut-nakazat-za-dosrochnuyu-sdachu-uchebnikov/