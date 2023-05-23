Какие запреты и правила для водителей самокатов и мопедов в Казахстане пропишут в законе

Электросамокаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новые правила для самокатчиков и водителей мопедов в Казахстане пока не вступили в силу – они ожидают решения сената. Что прописано в новом законопроекте, рассказывает корреспондент NUR.KZ.

Прежде всего отметим, что в Закон "О дорожном движении" теперь введут два новых понятия:

малое электрическое транспортное средство – транспортное средство, оснащенное электродвигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колес, за исключением электрических самокатов и мопедов;

– транспортное средство, оснащенное электродвигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колес, за исключением электрических самокатов и мопедов; электрический самокат – электрическое транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя(ей), не имеющее сиденья, с максимально конструктивной скоростью не более 25 км/ч.

Что можно?

В статье 57 "Права и обязанности водителей мопедов, электрических самокатов, велосипедов, малых электрических транспортных средств, погонщиков, ведущих по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных" пропишут следующее:

Водители мопедов, электрических самокатов, велосипедов, погонщики, ведущие по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных, имеют право двигаться по дорогам в соответствии с правилами дорожного движения (ПДД). Водители мопедов, электрических самокатов, велосипедов, малых электрических транспортных средств, погонщики, ведущие по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных, обязаны знать и соблюдать ПДД, утвержденные правительством РК.

Где можно ездить электросамокатам?

Электрические самокаты двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.

При этом по правовому краю проезжей части, полосе для маршрутных транспортных средств, обочине не допускается движение велосипедистов, водителей электрических самокатов, не достигших 16-ти лет.

Что нельзя водителям мопедов, электросамокатов и велосипедистам?

Согласно проекту закона, им запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить пассажиров, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки;

перевозить груз, кроме перевозки грузов на велосипедах и мопедах со спецприспособлениями для их перевозки, а также груз, который выступает более чем на 50 см по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

при управлении велосипедом или электрическим самокатом двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;

поворачивать налево или разворачиваться, на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;

при управлении велосипедом или электрическим самокатом пересекать перекресток.

буксировка мопедов, электрических самокатов и велосипедов, а также мопедами, электрическими самокатами и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и велосипедом;

ездить по пешеходному переходу, пересекать пешеходный переход следует ведя транспортное средство рядом;

быть без застегнутого шлема и светоотражающего жилета в темное время суток.

Что нельзя водителям малых электрических транспортных средств?

Как прописано в законопроекте, водителям малых электрических транспортных средств запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, за исключением малых электрических транспортных средств без руля;

перевозить пассажиров;

перевозить груз;

при управлении малым электрическим транспортным средством двигаться по проезжей части дороги;

при управлении малым электрическим транспортным средством двигаться по тротуару при наличии рядом велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения;

буксировка малых электрических транспортных средств, малыми электрическими транспортными средствами;

ездить по пешеходному переходу – водители малых электрических средств пересекают перекрестки по пешеходному переходу, не находясь на транспортном средстве.

Напомним, 10 мая депутаты мажилиса приняли проект закона, которым вводится ряд ограничений для водителей электросамокатов, мопедов.

Позже сообщалось о том, какие штрафы предусмотрены за нарушение новых правил.

Что думают казахстанцы о новых правилах

После одобрения законопроекта мажилисом, казахстанские водители электросамокатов высказались о предложенных нововведениях. Согласны с ними были не все.

Некоторые критиковали правило о необходимости шлема и светоотражательных элементов, другие – скоростные ограничения и предложения о езде по автобусным полосам.

"Это бред, чтобы ездить в касках на самокатах. В Алматы, во-первых, жара же. Тем более, там ездить вообще опасно на проезжей части. Там ездят машины, автобусы. Иногда машины друг друга не пропускают, нас то они вообще подавно подавят же. Здесь – нормально, мы вот ездим: в принципе, спокойно, безопасно. Шесть километров в час нам, в принципе, хватает, ездить по тротуару", – отмечал один из пользователей электросамокатов.

При этом пешеходы поддержали возможные ограничения для электросамокатов.

Позже свое мнение высказывали эксперты и представители компаний по прокату электросамокатов.

"Мы выступаем за то, чтобы проезжую часть водители электросамокатов использовали в последнюю очередь, если двигаться по велодорожкам и тротуарам затруднительно. Но при этом те ограничения, которые вставили, они абсолютно нелогичные. Шесть километров в час не позволяют электросамокату быть транспортом. Если электросамокат упадет на проезжей части и попадет под колеса автомобиля или, не дай Бог, автобуса, то его (самокатчика – прим. ред.) уже никакой шлем не спасет", – говорил директор одной из компаний Мусалав Алибеков.

Тем не менее некоторые заблуждения касательно законопроекта опровергла одна из его разработчиков депутат Екатерина Смышляева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021707-kakie-zaprety-i-pravila-dlya-voditeley-samokatov-i-mopedov-v-kazahstane-propishut-v-zakone/