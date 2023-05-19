"Ломать – не строить": на требования отменить систему ОСМС в Казахстане ответили в Фонде

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Председатель правления НОА "Фонд социального медицинского страхования" Сабит Ахметов на брифинге в СЦК ответил на требования отменить систему медстрахования, передает корреспондент NUR.KZ.

Сабит Ахметов заявил, что государство в полном объеме выполняет свои обязательства по финансированию системы здравоохранения.

"Помимо финансирования бесплатной медпомощи в размере 1,4 трлн тенге, роль государства в системе ОСМС на данном этапе является ключевой, так как нагрузка на госбюджет в рамках взноса в ОСМС составляет 80% от всех поступлений. А это дополнительно 800 млрд тенге. И тогда возникает вопрос – кому это будет выгодно, если мы будет отменять ОСМС? Гражданам или государству?" – ответил он вопросом на вопрос.

Ахметов назвал ОСМС новым институтом, который был запущен перед пандемией КВИ и работает фактически 1,5 года.

"Как говориться, ломать – не строить, к системе ОСМС мы шли 10 лет, это общемировая практика, и главная цель ее – защита уязвимых слоев населения: детей, пенсионеров, инвалидов и так далее. Сегодня фонд вместо того, чтобы заниматься решением проблемных вопросов и развитием системы, отвлекает большие ресурсы на доказывание необходимости ОСМС", – заявил он.

Ранее мы писали, сколько казахстанцы должны платить за ОСМС в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021276-lomat-ne-stroit-na-trebovaniya-otmenit-sistemu-medstrahovaniya-v-kazahstane-otvetili-v-fonde/