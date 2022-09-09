"Это будет шаг назад": Ажар Гиният о возможности отказа от медстрахования в Казахстане

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Глава Минздрава на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, рассматривается ли в Казахстане возможность отказа от системы ОСМС, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ напомнили, что президент подвергал систему медстрахования жесткой критике и говорил, что за бортом страхования оказалось более 3 млн человек. В связи с этим журналисты поинтересовались, не рассматривается ли вопрос отказа от системы медстрахования в целом.

"Отказ от системы медстрахования – это будет шаг назад. С внедрением системы ОСМС дополнительно в бюджет здравоохранения пришло в прошлом году полтриллиона тенге, в этом году – более 800 млрд тенге. Это дополнительные новые технологии, это расширение всех медуслуг, закуп оборудования. Это вливание инвестиций в здравоохранение, это повышение благосостояния и здоровья населения. Как мы можем от этого отказаться?" – задалась она вопросом.

По ее словам, задача на сегодня – совершенствование ОСМС, с тем, чтобы сделать его более привлекательным, чтобы привлечь людей, которые не в системе вместе с другими госорганами и акиматами на местах.

"Это люди самозанятые, возможно, не работают, возможно, они в состоянии бедности. Это мы с другими госорганами и акиматами должны выявлять и обеспечивать доступность медпомощи. Если он (человек – прим. ред.) не может быть в системе по каким-то причинам, то брать в рамках государственного бюджета. И такая работа будет проводиться", – резюмировала глава Минздрава.

Ранее мы писали о том, что хотя система ОСМС действует с 2020 года, она еще не охватила всех граждан страны. Чтобы это исправить, самозанятым и неработающим казахстанцам дали возможность застраховаться в системе на год вперед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1987025-eto-budet-shag-nazad-azhar-giniyat-o-vozmozhnosti-otkaza-ot-medstrahovaniya-v-kazahstane/