Почему осушили Есентай, Большую и Малую Алматинки, объяснили в акимате Алматы

Река Есентай. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы начались работы по механической очистке русел трех озер, поэтому реки Есентай, Большая и Малая Алматинки были временно осушены, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В марте управление экологии и окружающей среды Алматы начало механическую очистку озер Сайран, Карасу и Аэропортовское, сообщили в городском акимате.

"Для осушения дна было приостановлено течение русел рек и водоемов, подпитывающих данные озера, в связи с чем временно осушены реки Есентай, Большая Алматинка, Малая Алматинка", – поясняется в пресс-релизе.

Механическая очистка русел озер. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Основная цель механической очистки – создание условий для сохранения биологических процессов и восстановления экологического баланса водоемов.

Отмечается, что механическая очистка дна водохранилища Сайран проводится впервые за последние 50 лет.

"В очистке русла и берегов от мусора и ила были задействованы 4 экскаватора и 30 самосвалов. Проектная площадь работ составила 60 га, с начала работ было вывезено более 140 тыс. кв. м мусора и ила. Очистка будет завершена в ближайшее время", – гласит информация в пресс-релизе.

Сообщается, что до конца июня планируется завершить работы по механической очистке русла реки Есентай на участке от проспекта Аль-Фараби до улицы Шевченко.

Помимо этого подана бюджетная заявка на разработку ПСД (проектно-сметной документации) на капитальный ремонт отдельных участков русла реки Есентай от проспекта Аль-Фараби до проспекта Рыскулова с благоустройством водоохранной полосы.

В настоящее время, как рассказали в акимате, готовится к реконструкции русло реки Большая Алматинка от отстойника №1 до проспекта Абая с благоустройством прилегающей территории.

"Проект, в рамках которого предусмотрены также очистные работы русла, проходит государственную вневедомственную экспертизу", – поведали в акимате Алматы.

Дополнительно ведутся работы по содержанию, санитарной очистке:

русла реки и прилегающей территории русла реки Большая Алматинка – от отстойника №1 до проспекта Абая;

отдельных участков русел реки Есентай от проспекта Аль-Фараби;

русла реки Есентай в микрорайоне "Дорожник";

участка реки Есентай в районе промбазы;

реконструированного участка реки Малая Алматинка от проспекта Аль-Фараби до улицы Сатпаева.

Всего на территории Алматы протекает 109 водостоков, из них 49 крупных рек протяженностью 447 км, говорится в пресс-релизе.

Напомним, в январе аким Алматы Ерболат Досаев анонсировал реконструкцию и благоустройство озера Сайран. Он заявил, что последние масштабные работы по очистке и реконструкции на Сайране проводились в 1971 году, то есть более полувека лет назад.

В феврале стало известно, что Управление экологии и окружающей среды города приступило к работам по очистке дна водохранилища.

Вскоре в Сети появились кадры, застрявших на озере Сайран экскаваторов. В акимате Алматы объяснили, что из-за резкого потепления и в связи с увеличением объема талых вод, грунт размягчился, поэтому три экскаватора, не соблюдавшие меры предосторожности, застряли на объекте.

В конце апреля в Сети появились кадры поврежденного брусчаточного покрытия вдоль речки в Алматы. Автор видео утверждал, что тротуар был испорчен техникой во время очистки на территории между улицей Сатпаева и проспектом Абая. В городском акимате сообщили, что причиненный ущерб будет восстановлен.

Наряду с этим стало известно, что на данном участке в городе начали очистку русла реки Есентай. В акимате тогда сообщили, что работы планируется завершить до 1 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020314-pochemu-osushili-esentay-bolshuyu-i-maluyu-almatinki-obyasnili-v-akimate-almaty/