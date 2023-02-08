Впервые за 50 лет в Алматы начали очистку дна озера Сайран (видео)

Очистка дна озера Сайран. Кадр из видео: акимат Алматы

Управление экологии и окружающей среды Алматы приступило к работам по очистке дна водохранилища Сайран, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

"Ведется механическая очистка дна и берегов от ила, камыша и мусора. До настоящего времени работы по очистке иловых отложений не проводились", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, согласно проекту механической очистки озера, предусмотрены работы по углублению дна, уполаживанию откосов западного берега, стабилизации русла реки, очистке устройства пляжей и ремонту пирса левобережной части.

Планируется, что механическая очистка дна и берегов от ила, камыша и мусора завершится в мае этого года. Общая площадь очистки дноуглубления составляет 162 тыс. кв. м. В работах задействованы 35 рабочих.

"Аналогичные работы по очистке дна также планируется провести на озерах Аэропортовское и Карасу в апреле 2023 года", – добавили в акимате.

Ранее на встрече с горожанами аким города Ерболат Досаев сообщал о планах провести реконструкцию и благоустройство территории озера Сайран. По словам Досаева, последние масштабные работы по очистке и реконструкции на Сайране проводились в 1971 году, то есть больше 50 лет назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008538-vpervye-za-50-let-v-almaty-nachali-ochistku-dna-ozera-sayran-video/