О поврежденной брусчатке вдоль речки в Алматы высказались в акимате

Поврежденный тротуар. Кадр из видео: t.me/egovpress

В соцсетях появилось видео с брусчаткой, поврежденной спецтехникой во время очистки речки в Алматы. В пресс-службе акимата города прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Egov.press. На кадрах можно увидеть поврежденное брусчаточное покрытие вдоль речки в Алматы.

В описании к ролику говорится, что тротуар был испорчен техникой во время очистки речки. Также голос за кадром отмечает, что брусчатка была повреждена на территории между улицей Сатпаева и проспектом Абая.

В пресс-службе акимата Алматы прокомментировали ситуацию, сообщив, что причиненный ущерб будет восстановлен силами подрядной организации.

"По информации Управления экологии и окружающей среды города Алматы, причиненный ущерб на подъездных путях будет восстановлен силами подрядной организации. Работы по восстановлению тротуарного покрытия будут произведены до конца апреля текущего года", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в ведомстве.

Напомним, в декабре прошлого года сошедший лед снес ограждение на набережной реки Есентай.

В марте сообщалось, что в Алматы впервые за 50 лет начали очистку дна озера Сайран.

Между тем на прошлой неделе руководитель управления экологии и охраны окружающей среды Алматы Серик Адилбаев сообщил, что в этом году будет проведена очистка от ила рек Есентай и Большой Алматинки. Работы должны начаться уже на этой неделе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017991-o-povrezhdennoy-bruschatke-vdol-rechki-v-almaty-vyskazalis-v-akimate/