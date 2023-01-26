Реконструкцию Сайрана в Алматы начнут в этом году, заявил Досаев

Озеро Сайран. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В феврале планируют начать работу по механической очистке дна озера от иловых отложений. Начать реконструкцию и благоустройство планируют в третьем квартале 2023 года, после разработки ПСД и экспертизы, передает корреспондент NUR.KZ.

О реконструкции и благоустройстве территории озера Сайран рассказал аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Ауэзовского района.

"Знаковым местом не только для жителей Ауэзовского района, но и для всего города Алматы, является озеро Сайран. С 1971 года, то есть с момента строительства водохранилища, здесь не проводились масштабные работы по реконструкции и благоустройству", — заявил аким Алматы.

Он рассказал, что в феврале начнутся работы по механической очистке дна озера Сайран от иловых отложений. Работы планируется завершить до конца мая 2023 года.

"После разработки ПСД и выхода экспертизы в марте, в третьем квартале 2023 года по завершению конкурсных процедур планируется начать реконструкцию и благоустройство территории озера Сайран", — сказал Досаев.

Еще весной 2021 года управление зеленой экономики Алматы представляло план на реконструкцию озера на 2021-2022 годы.

В июле 2022 года года в озере Сайран в очередной раз нашли опасный микроорганизм. В августе того же года аким Алматы Ерболат Досаев заявлял, что работы по механической очистке дна начнутся до конца 2022 года.

В сентябре неподалеку от озера Сайран нашли схрон оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006825-rekonstruktsiyu-territorii-ozera-sayran-provedut-v-almaty/