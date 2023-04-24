"Не был предусмотрен спуск": состояние брусчатки вдоль реки Есентай, объяснили в акимате Алматы

Очистка русла реки Есентай. Фото: акимат Алматы

В Алматы очищают русло реки Есентай на участке от проспекта Абая до улицы Сатпаева. Из-за этого была повреждена брусчатка вдоль реки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Как сообщили в акимате, в последний раз комплексная очистка русла реки Есентай и ремонтные работы набережной проводились более 10 лет назад. В связи с этим брусчатка пришла в неудовлетворительное состояние.

По информации ведомства, в предыдущие годы работы по очистке русла реки проводились фрагментарно для обеспечения пропуска воды, и при обследовании русла реки было зафиксировано значительное скопление ила и мусора высотой до 1,5 метров. Поэтому для очистки было необходимо привлечение тяжелой спецтехники

"На данном участке не был предусмотрен технологический спуск для специализированной техники в русло реки: подъездные пути отсутствовали либо находились в аварийном состоянии", – объяснили в акимате.

Очистка русла реки Есентай. Фото: акимат Алматы

Отмечается, что на сегодня в работах задействованы 2 мини-погрузчика, экскаватор и тяжелая техника. Согласно расчетным данным, объем ила и песка на участке от проспекта Абая до улицы Сатпаева составляет около 3,5 тыс. кубических метров. На сегодня уже вывезено порядка 1,5 тыс. кубических метров.

Работы планируется завершить до 1 мая текущего года.

"Стоит отметить, что причиненный тяжелой техникой ущерб на подъездных путях будет восстановлен силами подрядной организации. Работы по восстановлению тротуарного покрытия уже ведутся", – подчеркнули в акимате Алматы.

Восстановление брусчатки вдоль реки Есентай. Фото: акимат Алматы

Подчеркивается, что работы по механической очистке русла реки Есентай начались в апреле. С этого года указанный участок передан на содержание управления экологии и охраны окружающей среды от ГУ "Казселезащита".

Также сообщается, что управление экологии и охраны окружающей среды разрабатывает проект капитального ремонта русла реки Есентай от проспекта Аль-Фараби до проспекта Рыскулова.

"В проекте будут предусмотрены технологические спуски для спецтехники в русло для эксплуатационных мероприятий. В рамках проекта для удобства горожан будут проведены работы по благоустройству набережной реки и организована прогулочная зона", – добавили представители городской администрации.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с брусчаткой, поврежденной спецтехникой во время очистки реки в Алматы.

При этом на прошлой неделе руководитель Управления экологии и охраны окружающей среды Алматы Серик Адилбаев сообщил, что в этом году будет проведена очистка от ила рек Есентай и Большой Алматинки. Работы должны начаться уже на этой неделе.

Аким города Ерболат Досаев добавил, что готовится проект по облагораживанию реки Есентай до проспекта Абая, "чтобы жители нижней части города чувствовали себя так же комфортно, как и в верхней".

Добавим, что в прошлом году проводились восстановительные работы для укрепления русла реки Есентай. Тогда, проведя осмотр сооружения специалисты обнаружили трещину толщиной около 2-3 сантиметров ниже проспекта Аль-Фараби.

При этом еще в октябре 2021 года алматинцы жаловались на состояние реки Есентай.

В соцсетях публиковали фотографии русла реки Есентай, которое, по мнению горожан, выглядело запущенно и неухожено. По их словам, за то лето каскады ни разу не были очищены от земли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018031-ne-byl-predusmotren-spusk-sostoyanie-bruschatki-vdol-reki-esentay-obyasnili-v-akimate-almaty/