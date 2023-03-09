Экскаваторы застряли в болоте во время очистки дна озера Сайран в Алматы (видео)

Экскаватор. Кадр из видео: instagram.com/roman.rkv

Три экскаватора глубоко застряли в грязи на озере Сайран в Алматы - это произошло во время очистки дна. Инцидент прокомментировали в акимате города.

Видео, на котором экскаваторы застряли на озере Сайран, ранее появилось в Сети. Его опубликовали очевидцы произошедшего.

На кадрах видно три единицы техники, которые глубоко завязли в грязи.

Как пишет МИА "Казинформ", в управлении экологии и окружающей среды Алматы прокомментировали произошедшее.

По информации ведомства, из-за резкого потепления и в связи с увеличением объема талых вод, грунт размягчился.

Инцидент, который попал на видео, произошел во время механической очистки дна водохранилища Сайран.

Отмечается, что из-за несоблюдения мер предосторожности три экскаватора застряли на объекте.

"С подрядной организацией проведены разъяснительные работы по соблюдению техники безопасности и даны рекомендации по использованию легковесной техники. В настоящее время ведутся работы по извлечению застрявшей техники. Данные работы будут завершены до 13 марта", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в январе глава города Ерболат Досаев анонсировал реконструкцию и благоустройство озера Сайран. По словам Досаева, последние масштабные работы по очистке и реконструкции на Сайране проводились в 1971 году, то есть больше 50 лет назад.

В феврале текущего года управление экологии и окружающей среды Алматы приступило к работам по очистке дна водохранилища Сайран.

Водохранилище Сайран располагается на реке Большая Алматинка. Ограничивается улицами Варламова (на восточной стороне), Садовникова (на западной), а также Толе би (на северной стороне) и проспектом Абая (на южной).

Озеро Сайран. Скриншот: 2gis.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2012325-ekskavatory-zastryali-v-bolote-vo-vremya-ochistki-dna-ozera-sayran-v-almaty-video/