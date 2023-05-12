Платить за несуществующую канализацию вынуждены жители микрорайона в Алматы

Канализационная труба. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы жители микрорайона платят за канализацию, которой нет. Сменились уже три подрядчика, но от каждого остались лишь грязь и раскуроченные улицы, передает Первый канал "Евразия".

В микрорайоне Шанырак-1 в Алматы проживает более 28 тыс. человек. Шестой год люди ждут обещанную канализацию, на которую было выделено 10 млрд тенге.

Как рассказывают местные жители, еще 5 лет назад подрядные работы взяла одна компания, но не завершила их.

"Дважды нас перекапывали, обещали, бывает, что оставляют вот это все открытым, дети туда падают в эти ямы", - жалуется алматинка Марал Есполова.

У Марал Есполовой шестеро детей, один из которых - ребенок с особыми потребностями. Из-за постоянно перекопанных дорог, по словам Марал, все время ломаются коляски, страдают инвалиды и пожилые.

"Официально только рабочие, которые приходят. Мы спрашиваем, когда это все закончится? Они: "Вот-вот". Потом этих нет. Следующий год наступает, опять новые рабочие, опять они говорят: не знаем", - делится алматинка.

Как выяснилось, первый подрядчик объявил себя банкротом, а новый – уже третий по счету – все начал заново.

"Мы заменили старые трубы на новые, так как в нашем проекте их не было, и они не годились", - заявил представитель подрядной компании Айтуган Асанкул.

Сточные воды откачивают ассенизаторскими машинами. При этом жители микрорайона исправно платят последние 30 лет и за несуществующую канализацию.

"С нас все время удерживают плату за канализацию. Если отказываешься, говорят, отключим воду. Если отключат воду, что будем делать? Поэтому платим", - рассказал житель микрорайона Болатбек Омаров.

Чиновники заявляют, что платить за несуществующую канализацию жители не должны.

"По поводу абонентской платы на канализационные сети: для того, чтобы ее убрать, с квитанцией надо обратиться в ГКП "Алматы су" по улице Жарокова, 196 , написать заявление соответствующее, затем уберут ее", - заявил главный специалист отдела водогазоснабжения управления энергетики и водоснабжения Алматы Абай Топарбай.

Что же касается строительства канализационной сети, то в отделе заверяют: осталось всего 5% работ. На очереди доведение абонентских сетей водопровода и канализации к частным домам. На них задействовано 10 бригад.

"В данном проекте у нас предусмотрено восстановление асфальто-бетонного покрытия на 45 тысяч квадратных метров, так как данный объем работы не покрывает весь микрорайон. Управлением городской мобильности ведется новое строительство дорог протяженностью 8,5 км", - заявил Топарбай.

Так что жителям микрорайона, долгие годы терпевшим коммунальный беспорядок, остается потерпеть несколько месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020206-platit-za-nesuschestvuyuschuyu-kanalizatsiyu-vynuzhdeny-zhiteli-mikrorayona-v-almaty/