Коммунальные услуги могут подорожать в Казахстане, считают аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость коммунальных услуг зависит от множества факторов. Пока их сильного удорожания в Казахстане не было, однако в скором времени все может измениться, считают аналитики Finprom.

При текущей инфляции в 19,6% платные услуги в Казахстане подорожали лишь на 14,1% за год.

Причем, если брать во внимание только “коммуналку”, то цены на газ вообще не изменились, отопление подорожало лишь на 1,1%, холодная вода - на 1,2%, а канализация - на 2,9%.

Сильнее всего выросли цены на электроэнергию - сразу на 8,1% за год. Однако и этот показатель более чем в два раза ниже общей инфляции в стране.

Как растут цены в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Тем не менее, в ближайшем будущем вполне вероятно, что цены на коммунальные услуги начнут расти быстрее. По мнению аналитиков, рост тарифов, с учетом износа инженерной инфраструктуры и высокого уровня инфляции, неизбежен.

Дело в том, что на стоимость коммунальных услуг влияет множество факторов. Часть из них являются регулируемыми, и на них, при определенных условиях, можно повлиять. Однако другие факторы могут спровоцировать рост цен независимо от действий уполномоченных органов.

Так, например, среди нерегулируемых факторов эксперты отмечают особую роль удорожания всех логистических процессов.

Сначала мир всколыхнула пандемия коронавируса, которая нарушила цепочки поставок, затем начался глобальный геополитический кризис, который только усугубил ситуацию.

Ранее поставки техники, машин, оборудования, аппаратуры, инструментов, запчастей и расходников в Казахстан шли через Россию. Но теперь этот маршрут недоступен, и все приходится поставлять напрямую от производителей, причем не только из стран Европы, но и, к примеру, из Японии или Кореи, что ведет к значительному удорожанию.

Также на рост цен может повлиять курс валют. Если годом ранее доллар стоял 432 тенге, то на момент написания данной статьи официальный курс американской валюты, установленный Нацбанком РК, составляет 461,97 тенге, а весной этого года он вовсе увеличивался до 510 тенге за доллар.

Впрочем, тенге также ослабел и по отношению к другим валютам, в том числе к евро и российскому рублю, что ударило по компаниям, работающим с российскими поставщиками.

Факторы, влияющие на рост тарифов. Инфографика: finprom.kz

Также на стоимость коммунальных услуг может повлиять удорожание топливно-энергетических ресурсов и рост цен на стройматериалы, о котором мы рассказывали ранее.

Не стоит забывать и о том, что обслуживание инфраструктуры и проведение ремонтных работ также требует значительных денежных вложений. Это также может привести к тому, что поставщикам придется повышать тарифы на коммунальные услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2003020-kommunalnye-uslugi-mogut-podorozhat-v-kazahstane-schitayut-analitiki/