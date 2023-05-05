Какие отпразднуют 7 и 9 мая в Астане
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7 и 9 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества и День Победы. Какие мероприятия запланированы на эти дни в Астане, сообщается в официальном Telegram-канале столичного акимата.
В честь Дня Победы и Дня защитника Отечества в Астане запланированы свыше 50 различных мероприятий.
"Учреждения города готовят концерты, постановки, выставки, спортивные турниры и многое другое", – говорится в сообщении.
С 6 по 9 мая во всех районах столицы будет проходить акция по раздаче памятных значков и Ленточек Победы – одного из главных символов праздника.
До 8 мая для школьников в Военно-патриотическом музее Республики Казахстан проводятся бесплатные экскурсии.
"В честь Дня защитника Отечества в школах и колледжах организуют утренники, единые классные и кураторские часы, тематические встречи с военнослужащими "Отан үшін от кешкендер", – рассказали в акимате.
7 мая с 18:00 до 19:00 у монумента "Байтерек" в честь праздника пройдет концерт "Отаным – Аманатым", а в 12:00 – у здания Nomad City Hall концерт "Жеңіс жолы".
С 7 по 9 мая в жилом массиве "Уркер" организуют полевую кухню и концерт духового оркестра воинской части №5573.
С 5 по 8 мая в организациях образования запустили челлендж "Ветеран среди нас".
С 7 по 9 мая военный оркестр будет поздравлять ветеранов с праздником во дворах их домов.
Кроме того, 8 мая в Астане будет организован традиционный передвижной концерт во дворах города для ветеранов ВОВ и тружеников тыла.
В музее Сакена Сейфуллина с 5 по 8 мая будет работать выставка "Ел қорғаны – Ұландар", посвященная Дню защитника Отечества, а с 8 по 11 мая – экспозиция к 105-летию К. Кайсенова и Дню Победы "Ұлы жеңіс батырлары және Қасым".
В День Победы, 9 мая, состоится церемония возложения цветов и венков к памятникам "Отан Ана", Бауыржана Момышулы, Рахымжана Кошкарбаева, Маншук Маметовой, Талгата Бигельдинова, Алии Молдагуловой, Ивана Панфилова, Монументальному комплексу воинам, павшим в ВОВ.
С 14:00 до 17:00 в амфитеатре на берегу Есиля будет организована концертная программа "Отанға қызмет – ұлы құрмет".
Помимо этого 9 мая любители спорта могут присоединиться к легкоатлетической эстафете в Триатлон Парке.
Мероприятия к 9 мая в Казахстане
Напомним, в конце в апреля в Министерстве обороны сообщили, что проведение военного парада в честь 9 мая в Казахстане в этом году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.
Позже замглавы департамента генштаба ВС РК Даурен Абдуллин объяснил, что Минобороны расходует средства на поддержание боеготовности и повышение мобильности войск – по этой причине было решено отказаться от проведения военного парада.
Наряду с этим стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.
Кроме того, стало известно, что казахстанские военные не будут участвовать в параде в Москве 9 мая, а ветераны ВОВ в Казахстане на 9 мая получат по 1,5 млн тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019559-kakie-otprazdnuyut-7-i-9-maya-v-astane/