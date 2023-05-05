Какие отпразднуют 7 и 9 мая в Астане

День победы. Иллюстративное фото: pixabay.com

7 и 9 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества и День Победы. Какие мероприятия запланированы на эти дни в Астане, сообщается в официальном Telegram-канале столичного акимата.

В честь Дня Победы и Дня защитника Отечества в Астане запланированы свыше 50 различных мероприятий.

"Учреждения города готовят концерты, постановки, выставки, спортивные турниры и многое другое", – говорится в сообщении.

С 6 по 9 мая во всех районах столицы будет проходить акция по раздаче памятных значков и Ленточек Победы – одного из главных символов праздника.

До 8 мая для школьников в Военно-патриотическом музее Республики Казахстан проводятся бесплатные экскурсии.

"В честь Дня защитника Отечества в школах и колледжах организуют утренники, единые классные и кураторские часы, тематические встречи с военнослужащими "Отан үшін от кешкендер", – рассказали в акимате.

7 мая с 18:00 до 19:00 у монумента "Байтерек" в честь праздника пройдет концерт "Отаным – Аманатым", а в 12:00 – у здания Nomad City Hall концерт "Жеңіс жолы".

С 7 по 9 мая в жилом массиве "Уркер" организуют полевую кухню и концерт духового оркестра воинской части №5573.

С 5 по 8 мая в организациях образования запустили челлендж "Ветеран среди нас".

С 7 по 9 мая военный оркестр будет поздравлять ветеранов с праздником во дворах их домов.

Кроме того, 8 мая в Астане будет организован традиционный передвижной концерт во дворах города для ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

В музее Сакена Сейфуллина с 5 по 8 мая будет работать выставка "Ел қорғаны – Ұландар", посвященная Дню защитника Отечества, а с 8 по 11 мая – экспозиция к 105-летию К. Кайсенова и Дню Победы "Ұлы жеңіс батырлары және Қасым".

В День Победы, 9 мая, состоится церемония возложения цветов и венков к памятникам "Отан Ана", Бауыржана Момышулы, Рахымжана Кошкарбаева, Маншук Маметовой, Талгата Бигельдинова, Алии Молдагуловой, Ивана Панфилова, Монументальному комплексу воинам, павшим в ВОВ.

С 14:00 до 17:00 в амфитеатре на берегу Есиля будет организована концертная программа "Отанға қызмет – ұлы құрмет".

Помимо этого 9 мая любители спорта могут присоединиться к легкоатлетической эстафете в Триатлон Парке.

Мероприятия к 9 мая в Казахстане

Напомним, в конце в апреля в Министерстве обороны сообщили, что проведение военного парада в честь 9 мая в Казахстане в этом году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

Позже замглавы департамента генштаба ВС РК Даурен Абдуллин объяснил, что Минобороны расходует средства на поддержание боеготовности и повышение мобильности войск – по этой причине было решено отказаться от проведения военного парада.

Наряду с этим стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Кроме того, стало известно, что казахстанские военные не будут участвовать в параде в Москве 9 мая, а ветераны ВОВ в Казахстане на 9 мая получат по 1,5 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019559-kakie-otprazdnuyut-7-i-9-maya-v-astane/