По 1,5 млн тенге получат ветераны ВОВ на 9 Мая в Казахстане

Ветеран. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минтруда и социальной защиты населения в кулуарах мажилиса рассказала, какую помощь окажут в этом году ветеранам ВОВ, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова раскрыла, сколько ветеранов ВОВ проживает в РК, а также сообщила, что они получат материальное поощрение от акиматов.

"Сегодня утром посмотрела - 237 человек. Им будут выплачены 9 мая соответствующие материальные поощрения в этой сумме во всех областях. Одинаково, но где-то, может, больше. По предложению акиматов, не менее 1,5 млн тенге", - заявила она.

Мероприятия к 9 мая в Казахстане

Ранее в Минобороны РК заявили, что проводить военный парад в этом году в стране не планируют. От него было решено отказаться из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

Однако на днях стало известно о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Планируется, что 5 мая президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил проведет Всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.

Замглавы департамента генштаба ВС РК Даурен Абдуллин накануне сообщил, что Минобороны расходует средства на поддержание боеготовности и повышение мобильности войск - по этой причине было решено отказаться от проведения военного парада.

Также вчера стало известно, что казахстанские военные не будут участвовать в параде в Москве 9 мая. Представитель генштаба пояснил, что в настоящее время в рамках сотрудничества между РФ и РК на повестке дня пока не стоит данный вопрос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2018336-skolko-veteranov-vov-prozhivaet-v-kazahstane-rasskazali-v-mintruda/