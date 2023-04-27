Как будет праздноваться День победы в Алматы, рассказал Досаев

День победы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал на встрече с населением Алатауского района о выплатах ветеранам ВОВ и проведении праздничных мероприятий 9 мая, передает корреспондент NUR.KZ.

"9 мая - святой праздник для всех нас. С каждым годом уменьшается количество наших ветеранов, у нас в городе 58 ветеранов. У нас специально предусмотрены были средства, мы думали, выплатим по 1 млн тенге, но завтра будет маслихат, будем собираться, и я попросил их добавить по 500 тыс. тенге каждому ветерану", - сообщил аким.

Он также отметил, что будут осуществлены выплаты ветеранам-афганцам и труженикам тыла.

"В этом году в парке Панфиловцев, как обычно, все проведем: и возложение цветов будет, и праздничный концерт будет. Кроме того, в каждом районе будут проходить мероприятия, связанные с чествованием ветеранов. Город к этому празднику готов", - сообщил Досаев.

Он также пообещал, что поздравит лично всех ветеранов, кто не сможет присоединиться к празднованию в парке.

Ранее сообщалось, что по 1,5 млн тенге получат ветераны в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018473-kak-budet-prazdnovatsya-den-pobedy-v-almaty-rasskazal-dosaev/