Режим ЧС собираются ввести в Акмолинской области из-за проблем с питьевой водой (видео)

Женщина набирает воду в бутылки. Кадр из видео: astanatv.kz

Жители нескольких районов Акмолинской области жалуются на проблемы с водоснабжением – местному водопроводу более 50 лет и ежедневно на нем происходят порывы, передает телеканал Astana.tv.

Режим ЧС из-за отсутствия воды попросили ввести жители Егиндыкольского района Акмолинской области. Отмечается, что районный центр находится в 300 километрах от Кокшетау и в 170 километрах от столицы, но местные жители уверяют, что живительной влаги у них не бывает месяцами, а если она и появляется, то качество воды оставляет желать лучшего.

"В день подается вода на час-два. Но при этом, выдается с перебоями. Также она очень низкого качества. В воде можно найти песок и другие осадки. В последние пять лет проблема перешла все границы. У нас вода вообще не выдается, выдавалась лишь один раз недавно", – рассказал один из местных жителей.

Из-за отсутствия воды сельчане не могут заниматься ни животноводством, ни земледелием. Это привело к тому, что люди стали массово уезжать из этих мест. Те, кто остался, возят воду из других сел или берут из местного котлована.

По данным телеканала, основная проблема, из-за которой люди недополучают воду, заключается в Нуринском водопроводе, который снабжает Коргалжинский, Егиндыкольский и Атбасарский районы. Трубы старые, а потому случаются прорывы, говорят специалисты.

"Основная причина заключается в том, что магистральная труба районов Коргалжын, Егиндыкол и Атбасар построена в 1969-70 году. Поэтому ежедневно происходят порывы на участках трубы. Не один раз, а несколько. Если происходит пять-шесть порывов, работа затягивается. Все трубы железные.

Сейчас готова проектно-сметная документация. Будут заменены трубы на пластиковые", – рассказал начальник отдела эксплуатации Нуринского группового водопровода Саид Бектореев.

Сообщается, что местные жители даже создали общественное объединение. Теперь уже от его лица просят ввести в Егиндыкольском районе режим ЧС. По их мнению, только так можно ускорить решение проблемы.

"От акима мы требуем объявления чрезвычайной ситуации из-за того, что в нашем районе, Егиндыколе, отсутствует снабжение питьевой водой. Для чего это нужно, для того, чтобы ускорить процесс (введения – прим. ред.) нового водопровода, который на протяжении последних тридцати лет никак не может решиться", – заявил зампредседателя общественного объединения "Тіршілік-2023" Данияр Айнабаев.

При этом подчеркивается, что аким Егиндыкольского района согласен с требованиями сельчан. По его словам, осталось только определиться с масштабами режима ЧС.

"У нас три района, которые закреплены в этой проблеме. Коргалжынский район – 100%, Егиндыкольский район и Атбасарский район, село Ладыженка. Вопрос только в том, как мы будем объявлять – или область, или район", – обратился к жителям аким Егиндыкольского района Ерлан Мухамедин.

Как рассказали представители Нуринского водопровода, проектно-сметная документация ремонта водопроводной магистрали уже готова. Теперь они планируют проводить конкурс, в котором определятся с подрядной организацией. Она займется ремонтом труб.

Проблемы с водоснабжением в Казахстане

В последнее время в Казахстане все активнее обсуждаются проблемы водоснабжения в различных регионах страны.

Так, в Актау на прошлой неделе полностью отключили питьевую воду. Коммунальщики назвали остановку подачи воды плановой и вынужденной одновременно.

Как объясняли коммунальные службы, все дело в изношенном оборудовании и прогнивших трубах. Водоснабжение остановили из-за планового ремонта. Тем не менее местные жители жалуются, что перебои с водой в областном центре каждый день.

"По 8-9 дней без воды живем. Проблема постоянная. И нам регулярно говорят: потерпите, осталось год-два. С прошлого года терпим. Про горячую воду вообще уже забыли", – заявлял возмущенный горожанин.

При этом в Астане из-за дефицита проектных мощностей по производству питьевой воды с марта введены ограничения на подачу воды в определенные часы. Ограничительные меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

В конце января на совещании по вопросам развития столицы Касым-Жомарт Токаев говорил об актуальности проблемы с резервными источниками водоснабжения в Астане. По его словам, в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.

В Алматы после аварии на крупном водопроводе в конце апреля заявили о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

А в начале прошлого месяца из-за порыва магистральной трубы в районе главной насосной станции без воды остались жители Балхаша. Горожане вынуждены были закупаться водой в магазинах и у водовозов. Холодная вода появилась в домах лишь четыре дня спустя.

Сегодня премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что сейчас требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тыс. наших граждан питьевой водой.

Для решения этой проблемы, в числе прочего, глава кабмина поручил Министерству нацэкономики совместно с МИИР и Минэкологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019079-rezhim-chs-poprosili-vvesti-zhiteli-akmolinskoy-oblasti-iz-za-problem-s-pitevoy-vodoy-video/