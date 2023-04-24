В зоне риска схода лавин, оползней и селей проживают 26 тыс. алматинцев

Вид на Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Антикоррупционная служба вместе с акиматом Алматы проводит анализ коррупционных рисков в вопросах распределения земель и застройки в предгорье, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Как отметили в Антикоре, предварительное изучение вопроса свидетельствует о наличии серьезных рисков на всех стадиях строительства.

"Это приводит к незаконным действиям должностных лиц при распределении земель. Как итог - меняются функциональные зоны, целевые назначения, кадастровая стоимость не оплачивается полностью", - подчеркнули в ведомстве.

Сотрудниками антикоррупционной службы были установлены нарушения законодательства об архитектурной и градостроительной деятельности.

Так, с 2017 года с рекреационной зоны, предназначенной для массового отдыха и туризма, в жилую зону переведены порядка 286 гектаров земли.

Выяснилось, что эти изменения осуществлялись без согласования экологов, СЭС и пожарных, а публичные слушания не проводились.

В Антикоре отметили, что действующий генплан исчерпал актуальность еще в 2011 году, а новый - до сих пор не утвержден.

По данным МЧС, в зоне риска схода лавин, оползней и селей находится порядка 5 тыс. объектов, где проживает 26 тыс. человек. К примеру, по улице Набережной построено 12 жилых домов на лессовых грунтах под крутым склоном.

За последние два года установлено 26 фактов незаконного изменения ландшафта.

Например, в предгорной зоне Наурызбайского района собственник одного из участков без разрешительных документов произвел срез горы. По заключению специалистов, объем срезанного грунта составил почти 100 тыс. кубических метров. В Антикоре пояснили, что эта земля разделена на 50 самостоятельных участков по 7 соток, с целью дальнейшей перепродажи.

Непрозрачность и отсутствие контроля за процессом предоставления госуслуг по изменению целевого назначения земли приводит к коррупционной практике, подчеркивают в ведомстве.

Сперва, как рассказывают в Антикоре, под предлогом несоответствия генплану и нахождению в сейсмоопасной и водоохранной зонах отказывается. А позже по этим же участкам дается согласие на изменение.

Подобных фактов было выявлено более 900.

Например, жительнице Алматы отказывали в изменении целевого назначения земли, но спустя время дали на это разрешение. При этом один из ее участков был передан родственнику должностного лица акимата.

"Отсутствие контроля за данными процессами влечет за собой недопоступление в бюджет. За разницу кадастровой стоимости при изменении целевого назначения, по предварительным данным, за последние три года не уплачено более 500 млн тенге", - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

Кроме того выяснилось, что земли выдавались в зонах тектонических разломов.

Так одно из предприятий без проведения аукциона получило в аренду земельный участок в районе Казахфильма под видом инвестиционной деятельности для строительства медцентра. Позже недостроенный объект был введен в эксплуатацию.

Как отметили в Антикоре, особый резонанс у жителей южной столицы вызывает застройка предгорной зоны. Сотрудниками ведомства установлено, что при выдаче и согласовании разрешительных документов присутствуют коррупционные факторы.

"К примеру, органы архитектуры согласовывают эскиз на строительство частного дома, а по факту возводится многоквартирный жилой комплекс. Также не учитываются имеющиеся технические условия для подключения этих домов к воде и теплу. Отсутствуют школы, детские сады, поликлиники, дороги. Нарушаются требования по этажности домов, по обеспечению санитарно-защитной зоны от кладбищ", - выяснилось в ходе проверки.

Стало известно, что застройщики в нарушение утвержденных эскизов увеличивают площадь строящегося жилья за счет прилегающей территории - тротуаров, прогулочных зон и детских площадок.

"По перечисленным нарушениям начато расследование уголовных дел. В рамках них будет рассмотрена ответственность должностных лиц. О результатах расследований будет сообщено дополнительно. Анализ коррупционных рисков продолжается. По его окончательным результатам будут внесены соответствующие рекомендации в адрес исполнительных и уполномоченных органов", - заключили в ведомстве.

Сейсмическая обстановка в Алматы

После разрушительных землетрясений в Турции, повлекших за собой человеческие жертвы, алматинцы задались вопросом о сейсмической безопасности в городе.

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев рассказал, сколько зданий может быть разрушено в Алматы и какие районы наиболее опасны в случае сильного землетрясения.

Он согласился с тем, что Алматы является одним из сейсмоопасных регионов нашей республики. Замглавы ведомства подчеркнул, что город расположен на 27 разломах тектонических плит. По его словам, наименее опасным является Турксибский район.

Он также заявил, что при катастрофическом землетрясении амплитудой 9 баллов и выше, возможны разрушения до 30% жилых зданий.

В феврале президент Касым-Жомарт Токаев одобрил меры по обеспечению сейсмобезопасности в Алматы.

Несколько недель назад глава МЧС предложил ужесточить требования к застройщикам в сейсмоопасных регионах. Ильин также указал на необходимость вернуть МЧС функции по участию в приемке зданий в эксплуатацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017954-sotni-narusheniy-po-stroitelstvu-v-seysmoopasnyh-zonah-vyyavili-v-almaty/