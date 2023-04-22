Когда в Алматы придет тепло: данные синоптиков на ближайшие дни

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

20 апреля в Алматы завершился отопительный сезон. Тем не менее температура воздуха в южной столице еще не сильно радует горожан. NUR.KZ собрал информацию о том, когда в мегаполис придет теплая погода.

Напомним, что вчера, по данным РГП "Казгидромет", Алматы дневная температура воздуха находилась на уровне +14…+16 градусов. При этом сегодня днем в городе столбики термометров поднимутся лишь до +13…+15 градусов.

Судя по прогнозу "Казгидромета" на ближайшую неделю, в воскресенье воздух в мегаполисе прогреется до +20…+22 градусов, а в понедельник – и вовсе до +23…+25 градусов.

В середине следующей недели в Алматы опять вернется прохлада и принесет с собой дожди и грозы. Температура воздуха во вторник будет находиться на уровне +17…+19 градусов, а в среду – на уровне +16…+18 градусов.

В конце рабочей недели столбики термометров вновь будут подниматься до +23…+25 градусов.

При этом ночью в эти дни температура будет находиться преимущественно на уровне +5…+7 градусов, и лишь в ночь с воскресенья на понедельник может быть выше 10 градусов тепла.

Погода в Алматы на неделю. Скриншот: kazhydromet.kz

Тем не менее сервис Gismeteo приводит несколько иные данные. Так, по данным специалистов, дневная температура воздуха в Алматы с завтрашнего дня и до следующей субботы будет колебаться от +20 до +23 градусов.

А вот в конце апреля и в начале мая алматинцев вновь ждет похолодание, возможен снег с дождем.

Погода в Алматы на 10 дней. Скриншот: gismeteo.kz

Как сообщается на сайте OpenWeatherMap, с завтрашнего дня и до следующей субботы в южной столице температура воздуха днем будет варьироваться от +17 до +24 градусов. Самый холодный день следующей недели, по информации метеорологов, – среда, 26 апреля.

Погода в Алматы на неделю. Скриншот: openweathermap.org

Напомним, что с 20 апреля началось поэтапное отключение отопления в Алматы.

Отключение отопления производится в следующей очередности:

административные здания, учебные заведения, театры, прочие здания;

жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы);

социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017816-kogda-v-almaty-pridet-teplo-dannye-sinoptikov-na-blizhayshie-dni/