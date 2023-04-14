Стало известно, когда в Алматы отключат отопление

Радиатор отопления. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы в связи с установившейся плюсовой температурой с 20 апреля начнется поэтапное отключение отопления, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как пояснили в ведомстве, в связи с установившейся в южной столице среднесуточной температурой наружного воздуха плюс 8 градусов и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, городским акиматом принято решение завершить отопительный сезон с 20 апреля.

В ведомстве отметили, что отключение отопления будет производиться в следующей очередности:

административные здания, учебные заведения, театры, прочие здания;

жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы);

социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения).

"В соответствии с правилами предоставления услуг по теплоснабжению потребителям тепловой энергии, дома которых не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, будет произведен перерасчет за минувший отопительный сезон путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу до начала следующего отопительного сезона", – говорится в сообщении акимата города Алматы.

Напомним, что отопительный сезон 2022-2023 года в Алматы начался 17 октября.

Ранее в акимате южной столицы отмечали, что, согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, тепло в городе подается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 8 градусов и ниже в течение пяти суток.

Тем временем, согласно прогнозу на сайте РГП "Казгидромет", в Алматы завтра, 15 апреля, ожидается теплая погода +21…+23 градуса. Однако также жителей мегаполиса ждет дождь с грозой и усиление скорости ветра до 15 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016841-stalo-izvestno-kogda-v-almaty-otklyuchat-otoplenie/