Астанинскую погоду в субботу ощутят жители Алматы

Весна в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ни в одном из крупнейших городов Казахстана – ни в Астане, ни в Алматы, ни в Шымкенте – сегодня не ожидается осадков. Об этом свидетельствует прогноз погоды на сайте "Казгидромета".

В Астане температура воздуха сегодня днем составит плюс 13-15 градусов, а к ночи – опустится до 3-5 градусов со знаком "плюс". Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет умеренным – со скоростью 7-12 м/с.

В Алматы также ожидаются переменная облачность, без осадков. Днем температура, как и в столице, удержится в районе плюс 13-15 градусов, а ночью прогнозируются плюс 5-7 градусов. Ветер, по шкале Бофорта, будет характеризоваться от "легкого" до "умеренного" – 2-7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно, температура днем составит плюс 24-26 градусов, а к ночи – достигнет отметки в плюс 10-12 градусов. Скорость ветра умеренная – 5-10 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017804-astaninskuyu-pogodu-segodnya-oschutyat-zhiteli-almaty/