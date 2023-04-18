Запретить выдавать кредиты солдатам предложили в Казахстане

Солдаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутат сената Жанна Асанова на заседании предложила ряд мер по защите прав солдат в Казахстане, в том числе запретить выдавать им кредиты, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанна Асанова в сенате, где проходило обсуждение вопроса сохранения жизни и здоровья военнослужащих, указала на проблему закредитованности призывников. Она также упомянула подписанный в декабре 2022 года между Минобороны и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) меморандум, который позволяет предоставить отсрочку по кредитам призывникам.

"Вы (обратилась к представителям Минобороны – прим. ред.) сказали, что подписан меморандум с банками, но меморандум носит декларативный характер. Наверное, нужно его уже перевести в правовое поле и законодательно закрепить право неуплаты кредитов на момент службы. Плюс второе предложение – запретить солдатам, которые проходят службу, брать кредиты во время службы. Поскольку есть случаи, когда на солдата оформлялись кредиты большие. Знаем, причины и почему это делается. У нас дедовщина есть", – заявила она.

Указала она и на необходимость повысить ответственность среди военных за сокрытие преступлений в армии, повысить призывной возраст, а также сделать призыв и формировать части по принципу землячества.

"Условно, чтобы ребята с одной области служили в одной части. Потому что ребенка далеко отправляешь, психологически ему тяжело и родителям, а в землячестве все друг друга знают – родственники, братья, сватья, по крайней мере, друг друга в обиду не дадут, может быть, тогда не будет дедовщины. А там, где далеко и изолированные части, может, убрать срочную службу и "поставить" на контракт", – заявила она.

Напомним, в конце прошлого года эксперты рассказали, как казахстанцам, которых призвали в армию, получить право на отсрочку по кредитам.

Также в Министерстве обороны РК заявили об исчезновении дедовщины, но с этим категорически не согласились в Комитете солдатских матерей. По их словам, может, само понятие дедовщины и неактуально, но вот проблем меньше не стало, более того – прибавились новые.

С 1 марта в Казахстане запустили SMS-оповещения для призывников об отсрочке или освобождении от армии. До этого гражданам призывного возраста нужно было ходить по учреждениям со справками и документами и доказывать, что они имеют право не идти в армию.

Кроме того, депутат мажилиса Константин Авершин предложил отправить казахстанских блогеров в армию для освещения аспектов прохождения военной службы.

Между тем сегодня стало известно, что более 200 призывников сбежали из Казахстана в Россию. Первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев рассказал, что больше половины из них являются студентами, которые обучаются в РФ. А те, кто не обучается, на территории Казахстана им будет предъявлено уклонение от армии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017269-zapretit-vydavat-kredity-soldatam-predlozhili-v-kazahstane/