Минобороны заявило об исчезновении дедовщины в армии Казахстана

Военнослужащие. Иллюстративное фото: facebook.com/modgovkz

В Министерстве обороны заявили об исчезновении дедовщины, но с этим категорически не согласны в Комитете солдатских матерей, сообщает сайт телеканала КТК.

Этой весной в Министерстве обороны рассчитывают призвать в армию 18 тыс. новобранцев - призыв уже начался.

В прошлом году процент годных к воинской службе составил почти 80%. Основными причинами, по которым призывники попали в оставшиеся 20%, стали традиционные плоскостопие, близорукость и дефицит массы тела.

Как отметили корреспонденты, армию пытаются сделать привлекательной для молодых людей - с этого года проходящие службу по призыву имеют возможность получить отсрочку по кредитам, а по окончании службы даже претендовать на грант.

Сообщается, что около 40 вузов готовы принять на безвозмездной основе отличившихся срочников.

В свою очередь в Минобороны заявляют, что в армии нет дедовщины, кроме того, само понятие дедовщины, по мнению военных, уже не актуально.

"В рамках искоренения данных фактов нами принято решение изолировать эти призывы друг от друга. Старший не сталкивается с младшим, младший – со старшим. Понятие дедовщины можно исключить", - заявил замначальника департамента Генерального штаба ВС РК Руслан Омаров.

Тем не менее в союзе матерей отвечают, что, может, само понятие дедовщины и неактуально, но вот проблем, по их словам, меньше не стало, более того - прибавились новые.

"В нынешних условиях в армию никого отпускать нельзя. После того как мы отдадим своего ребенка, мы не знаем, будут ли его там бить, совершат ли сексуальное насилие, может, будут требовать денег. Из-за этого некоторые дети могут покончить жизнь самоубийством.

Считаю, что в армию нельзя отпускать, пока там не наведут порядок и не установят законность", - заявила руководитель центра поддержки многодетных семей "Шанырак" Ляззат Кожахметова.

Тем временем в Минобороны сообщили о нововведениях - создали единую базу молодых людей, которые очно учатся в вузах и колледжах страны. Отсрочка для них теперь будет автоматической.

Также в ведомстве заявляют, что в военкоматах больше не будет очередей, хотя, возможно, из-за новых льгот очереди теперь будут выстраиваться из желающих добровольно уйти в армию.

Источник: КТК

Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что призыв граждан на воинскую службу – это комплекс мероприятий, проводимых государственными органами, направленных на комплектование личным составом Вооруженных Сил на основе воинской обязанности.

Призыв граждан на срочную воинскую службу проводится два раза в год на основании указа президента Республики Казахстан и постановления правительства Республики Казахстан.

Призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва, в количестве, необходимом для комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016250-minoborony-zayavilo-ob-ischeznovenii-dedovschiny-v-armii-kazahstana/