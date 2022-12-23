Как получить отсрочку по кредитам казахстанским призывникам

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

У казахстанцев, проходящих срочную воинскую службу, появилось право на отсрочку по кредитам. О том, как ее получить, рассказали эксперты медиа-портала Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка FinGramota.

Многие казахстанцы активно пользуются услугами банков и часто оформляют кредиты на самые разные нужды. Но иногда возникают ситуации, когда у заемщика нет возможности выплачивать долги. По кредиту возникают просрочки, и банки начинают начислять штрафы и пеню.

С такой ситуацией до недавних пор могли столкнуться даже те казахстанцы, которых призвали в армию. Кредиторы отказывались идти на уступки и “не замораживали” займы призывников. Как итог, пока “срочник” исполнял свой долг, на его кредит “капала” пеня, так как не было возможности его выплачивать.

Теперь все изменилось – в декабре 2022 года между Министерством обороны Республики Казахстан и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Теперь казахстанцы, проходящие срочную службу, могут получить отсрочку по своим займам.

Как получить отсрочку по кредиту

Стоит отметить, что отсрочку казахстанские призывники могут получить как по банковским займам, так и по микрокредитам. Причем отсрочить могут основной долг и вознаграждение. Все происходит следующим образом:

Министерство обороны подает финрегулятору список “срочников” с займами;

финрегулятор направляет этот список в соответствующие кредитные организации;

кредиторы осуществляют оперативное предоставление отсрочки, а также приостановление всех форм взыскания задолженности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

При этом отсрочка платежей по банковским займам и микрокредитам предоставляется кредиторами без подписания дополнительного соглашения к договору о займе.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Впрочем, призывник также может подать заявление самостоятельно, не дожидаясь официального списка. Для этого заявителю нужно предоставить справку, подтверждающую факт призыва или прохождение военнослужащим срочной воинской службы.

Заявку можно подать посредством электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения, других средств связи либо путем посещения офиса кредитора.

Важно отметить, что при самостоятельном обращении заявление кредитору должен подавать лично заемщик или его законный представитель.

Что делать в случае отказа предоставить отсрочку

Несмотря на тот факт, что призывник официально теперь имеет право на получение отсрочки, иногда могут возникнуть некоторые проблемы с кредитором, который просто не захочет “замораживать” заем.

В случае отказа в предоставлении отсрочки кредитором призывник или военнослужащий вправе официально обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка следующими способами:

через портал электронного правительства eGov.kz;

через электронный сервис eOtinish;

при помощи письменного обращения в финрегулятор по адресу: А15С9Т5, г. Алматы, мкр-н Коктем-3, д.21;

при обращении к региональным представителям АРРФР.

Отметим, что в период предоставления отсрочки платежей по займам кредитор также приостанавливает:

подачу судебных исков, обращение к нотариусу для совершения исполнительной надписи для взыскания задолженности, возникшей на основании правоотношений из договора займа;

реализацию жилища, включая принятого на баланс банка по обязательствам заемщика;

выселение семьи заемщика из жилища, в том числе находящегося на балансе кредитной организации.

По займам и микрокредитам, по которым вынесены судебные акты, кредитор приостанавливает все формы взыскания задолженности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2002719-kak-poluchit-otsrochku-po-kreditam-kazahstanskim-prizyvnikam/