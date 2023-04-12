Отправить казахстанских блогеров в армию предложили в мажилисе

Армия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Константин Авершин предложил отправить казахстанских блогеров в армию. Такой запрос он направил министру обороны РК, передает корреспондент NUR.KZ.

На заседании мажилиса Авершин заявил, что в настоящее время обостряется дискуссия о состоянии Вооруженных сил РК. По его мнению, как правило, этим занимаются "так называемые диванные эксперты".

"Очевидно, что данная тема требует ответственного подхода и не терпит словоблудия. В то же время надо понимать, что общественность должна быть хорошо информирована о состоянии дел в Вооруженных силах Республики Казахстан.

Дело касается как вопросов обеспечения национальной безопасности, так и жизни и здоровья призывников, которые являются сыновьями, братьями, родными людьми.

Для повышения правдивости информации, доносимой до общества, в том числе, со стороны блогеров и так называемых лидеров общественных мнений, (предлагаю - прим. ред.) проработать с Минобороны РК возможность нахождения в воинских частях на условиях прохождения срочной военной службы гражданских лиц, непризывавшихся в соответствии с законом РК "О всеобщей воинской обязанности и военной службы" по отсрочке либо другим основаниям, на временных условиях - 1-3 месяца - в добровольном порядке после прохождения соответствующей военно-врачебной комиссии", - заявил депутат.

Мажилисмен отметил, что данная мера позволит лицам, действительно заинтересованным в правдивом освещении аспектов прохождения военной службы, из числа блогеров, журналистов, лидеров общественного мнения, самим окунуться в атмосферу армии. А общество сможет получить альтернативные репортажи из рядов Вооруженных сил РК.

"Плюс это позволит всем желающим, настоящим патриотам, на деле внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны, почувствовать на себе все реальные трудности и тяготы воинской службы. Думаю, это многое изменит в их мировоззрении. Кроме того, считаем, что таким образом повысится и ответственность лиц, распространяющих информацию о воинской службе.

Также данная мера позволит желающим лицам, по тем или иным обстоятельствам не проходившим срочную военную службу, не державшим в руках автомат, восполнить пробел хотя бы в объеме начальной военной подготовки", - заявил он.

В заключение Константин Авершин предложил министерству обороны рассмотреть данный вопрос и подготовить свои предложения по внесению изменений соответствующие НПА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016474-otpravit-kazahstanskih-blogerov-v-armiyu-predlozhili-v-mazhilise/